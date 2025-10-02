باحثون من جامعة البترا ينشرون دراسة رائدة حول أثر الزراعة المدرسية والتثقيف الغذائي على صحة الأطفال في الأردن

وطنا اليوم:في إنجاز بحثي نوعي هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، نشر فريق من الباحثين في كلية الصيدلة والعلوم الطبية بجامعة البترا دراسة علمية في المجلة الدولية المرموقة Nutrients، بدعم من منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (EMRO).

شارك في إعداد الدراسة كل من الدكتورة نور الساحوري، والأستاذ الدكتور عمر الحاج رئيس قسم التغذية في جامعة البترا، والدكتورة فادية ملحم، وأخصائية التغذية الدكتورة ربا مشربش، والمهندس طارق الفراح، والدكتور أيوب الجوالده من منظمة الصحة العالمية.

وهدفت الدراسة إلى تقييم أثر برنامج للزراعة المدرسية استمر خمسة أشهر، ترافق مع جلسات للتثقيف الغذائي والتذوّق الحسّي لأنواع موسمية من الخضروات، على صحة ومعرفة وسلوكيات طلبة المرحلة الابتدائية في الأردن.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الصحية، حيث سُجّل انخفاض في الوزن ومؤشر كتلة الجسم، مع اتجاه عام نحو تحسين البنية الجسمية بما يسهم في الوقاية من السمنة لدى الأطفال. كما لوحظ ارتفاع مستوى الوعي والمعرفة الغذائية مقارنة بالمجموعة الضابطة، إلى جانب زيادة استهلاك الخضروات وتحسن مدخول الألياف الغذائية، وتراجع في تناول الدهون المشبعة والسكريات المضافة.

وظهرت كذلك مؤشرات إيجابية نحو زيادة تنوّع الخضار والفاكهة وتبنّي خيارات أفضل للوجبات الخفيفة، وإن لم تصل جميعها إلى دلالة إحصائية خلال فترة الدراسة، الأمر الذي يشير إلى أن ترسيخ التغيرات السلوكية العميقة يتطلب وقتاً أطول.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو دمج برامج الزراعة المدرسية والتثقيف الغذائي ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز صحة الأطفال، ومكافحة السمنة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية. كما شددوا على أهمية بناء شراكات مستدامة بين وزارتي الصحة والتربية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لدعم هذا التوجه.