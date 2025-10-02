بنك القاهرة عمان
وزير الشباب يرعى حفل اختتام مهرجان الأردن للبريدج

2 أكتوبر 2025
وزير الشباب يرعى حفل اختتام مهرجان الأردن للبريدج

وطنا اليوم:برعاية وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، وبحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية جهاد قطيشات، اختُتمت مساء يوم امس الاول، فعاليات مهرجان الأردن الثاني والأربعين للبريدج، الذي نظّمه الاتحاد الأردني للبريدج برئاسة مامون القطب، بمشاركة عربية ودولية واسعة شملت أكثر من 19 دولة.

حظي المهرجان بإشادة جميع المشاركين لما تميز به من نجاح تنظيمي ومنافسة قوية، إلى جانب ما تخلله من فعاليات وزيارات إلى مواقع سياحية وأثرية في الأردن، مما أتاح للضيوف فرصة للتعرف على جمال المملكة وتاريخها العريق.

وقد حقق الفريق الأردني “بونيتا” المكوَّن من اللاعبين: عايدة أبو جابر، صخر ملكاوي، ظافر جرار، وعمرو النمر، المركز الأول في بطولة الفرق، وهو إنجاز كبير يُضاف إلى رصيد إنجازات فرق البريدج الأردنية في هذه المهرجانات


