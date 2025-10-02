المياه : سدودنا جاهزة وأمنة لاستقبال الموسم المطري

وطنا اليوم:أصدر وزير المياه والري رائد أبو السعود، الخميس، تعليماته إلى كافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ أو فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري المقبل وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.

جاء ذلك مع تسلمه تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود بعد زيارة جميع مواقع السدود في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل 2025/2026، وسلامة كافة هذه المنشآت الحيوية للتعامل واستقبال كميات المتدفقة اليها خلال الموسم المطري.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن كوادرها الفنية أجرت كافة الصيانات اللازمة وتجهيزها والتأكد من سلامة جميع مرافقها وتنطيف مجاري السيول والأودية جميع المنشآت المائية للحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة، لأهمية هذه المرافق الحيوية في ظل التوجهات الوطنية لتوسيع الحصاد المائي في توفير المياه لكافة الاستخدامات وتنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه 2023-2040.

وتعد اللجنة الوطنية لسلامة السدود لجنة وطنية مختصة تضم خبراء مياه مختصين بأعمال الكشف الميداني يرافقها فنيون ومهندسون من أصحاب الاختصاص قاموا بالكشف وإجراء مسوحات لمجاري الأودية القريبة من تلك السدود، للتأكد من فعالية أدائها وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات ومراقبة تصرف السدود ومتابعة قراءات كافة الأجهزة والقياسات الخاصة بتصريف المياه وتحليلها ودراستها وضمان تدفق هذه المعلومات أولا بأول إلى مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك المركز الوطني لإدارة الازمات والجهات المختصة المعنية في الوقت المناسب لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة، إضافة إلى آليات العمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي) والتي تتضمن كمية المياه المتدفقة الداخلة والمياه الخارجة من السدود، والفاقد وكمية المياه المخزونة فيها، وكمية المياه المسالة من السدود عند الطلب.