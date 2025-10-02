العمال: قرصنة اسطول الصمود تستوجب عقابا صارما من المجتمع الدولي

وطنا اليوم:يدين حزب العمال أعمال القرصنة اللا شرعية التي قام بها جيش الاحتلال الاسرائيلي باعاقة اسطول الصمود والسيطرة عليه عسكريا ومنعه من الوصول الى هدفه بايصال المساعدات الانسانية والغذائية والطبية وحليب الاطفال الى اهالي غزة المدنيين المحاصرين من قبل الاحتلال والذين يبيدهم بطرق الموت المختلفة قصفا وقتلا وحرقا واسرا وتعذيبا وهدما وتدميرا وتجويعا.

إن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي للبحار، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وترقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقيات جنيف.

إذ تنص المادة (87) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 على حرية الملاحة في أعالي البحار، وتنص المادة ( 110) من الاتفاقية على أن حق اعتراض السفن الاجنبية في اعالي البحار محصور في حالات استثنائية هي القرصنة والاتجار بالرق والبث غير المشروع والسفن عديمة الجنيسية او السفن برفع علم كاذب، وهذه الحالات لا ينطبق اي منها على حالة اسطول الصمود الذي يبحر في مهمة انسانية متفقة تماما مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني ولا تنتهك ايا من احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وإن اعتراض اسرائيل لسفن الاغاثة خارج نطاق هذه الحالات يشكل خرقا مباشرا لأحكام اتفاقية قانون البحار يستوجب العقاب والمساءلة من المجتمع الدولي بأسره، لا سيما وأن هذه السفن التي تعرضت للقرصنة تحمل مواطنين من 45 دولة اعضاء في الأمم المتحدة.

كما تنص المادة (23) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على وجوب ا لسماح بمرور الأغذية والمواد الطبية المخصصة للمدنيين.، وينص البروتوكول الإضافي الأول منها لعام 1977 في المادة (54) على حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ، كما أن اعتراض المساعدات ومنعها يمثل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب. تستوجب المعاقبة والمساءلة امام محكمة الجنايات الدولية.

وتنص مبادئ القانون العرفي كما ورد في دليل سان ريمو لعام 1994، في المادة ( 102) منه على أن الحصار البحري باطل إذا كان الهدف منه تجويع السكان المدنيين أو حرمانهم من الإمدادات الإنسانية، وتنص المادة (103): على أنه يتوجب على الدولة المحاصِرة أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية المحايدة.

وينص ميثاق الامم المتحدة في المادة ( 4/ 2) منه على حظر التهديد او استخدام القوة ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لاي دولة او اعتراض سفن تحمل اعلام دول اخرى كونه يشكل اعتداء على سيادة هذه الدول.

وعليه، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة باطل، كونه يستهدف المدنيين مباشرة ويعد جريمة حرب ، كما أن اعتراض إسرائيل لسفن الإغاثة الإنسانية يشكل:

1. انتهاكًا لاتفاقية قانون البحار بحرمان السفن من حرية الملاحة.

2. انتهاكًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية بحرمان المدنيين من الغذاء والدواء.

3. خرقًا لميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة ضد سفن مدنية لدول أخرى.

4. جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، لكونه يدخل ضمن سياسة العقاب الجماعي وتجويع السكان.

وبناء على ما تقدم، فإن حزب العمال يطالب بما يلي:

1. إدانة رسمية من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لاعتراض إسرائيل لسفن الإغاثة الإنسانية. 2. إلزام دولة الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والسماح الفوري وغير المشروط بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 3. اتخاذ التدابير اللازمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان حماية السفن المدنية والإغاثية. 4. تشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات ورفع توصياتها بشأن المسؤولية القانونية والجنائية.

إن استمرار دولة الاحتلال في اعتراض سفن الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة يضاف الى سوابق خطيرة أقدمت عليها من قبل، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض قواعد النظام الدولي القائم على احترام السيادة وحقوق الإنسان وان مواصلة القيام بهذه الافعال من قبل كيان محتل دون تلقي العقاب المناسب ليست الا تشجيعا له على افعاله.

إننا في حزب العمال نؤكد أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي عليه ان ينهض بواجباته قبل ان تفقد شعوب العالم كل ايمان به وبمؤسساته وتبحث لنفسها عن اجسام بديلة تحقق العدالة.

الحرية لأبطال أسطول الصمود، الحرية لغزة، الحرية لفلسطين، عاش الاردن حرا كريما، وعاشت الامة حرة عزيزة وان كره الظالمون.