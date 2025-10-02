أ.د. مصطفى عيروط

يشكل الشباب في العالم العربي ٦٥٪من السكان وفي بعض الدول حوالي ٧٠٪من السكان وفي بعض دول العالم ٣٠٪فالشباب ثروة هائله تسعى دول إلى استقبالهم واستقطاب الكفاءات منهم وهؤلاء اليوم يشكلون قوة كبيرة و مؤثره في عالم الغرفه الصغيره وهم يتابعون ما يجري في العالم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتيلغرام والتيك توك والواتس اب × واليوتيوب وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي من قنوات فضائيه واذاعات عالميه ومحليه وأغلبية الشباب يحملون هاتفا ذكيا أو أكثر أو يملكون كمبيوتر ولا تستطيع قوة في العالم من السيطره عليها

وافضل حل الحريه المسؤوله مع مساءله وانهاء كل عوامل البيئة التي تكون مادة لبث السلبيات فحتى الاطفال يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي والتلفزبون المرئي في برامج متخصصه لهم او قنوات متخصصه للاطفال فالعالم اليوم في كل العالم كما كان وسيبقى واي شاب وأهله همهم التعليم والعمل والسكن والصحه والخدمات وحرية الرأي والرأي الاخر ويمكن أن تكون هذه القضايا الحياتية التي تهم كل الناس مادة لجمعهم وتحريكهم وتلعب الاماكن الدينيه ومؤسسات المجتمع المدني تأثيرا أيضا فتصبح نقص الحاجات حسب هرم (ماسلو ) مطالب شعبيه ضروريه و قد يحركها قصص فساد اداري ومالي تنشر عبر اعلام وقنوات تواصل اجتماعي وقد لا تكون موجوده أو موجوده ليس بالتهويل الذي ينشره البعض أو موجوده وتأثير قوى المال الاسود في الحياه العامه وهم يتابعون عبر الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي الحريه في العالم ويتسابق السياسيون والإداريون نحو تأمين الخدمات وتطويرها وتأمين العمل للشباب وإيجاد الحلول للبطاله والتي لا يمكن حلها عبر تعيينات وقرارات في القطاع العام وانما في القطاع الخاص والاستثمار فالشركات الكبرى لها دور في السياسه لأنها تلعب دورا في الانتخابات من العاملين فيها

ولهذا فالقوى في العالم تأخذ العبر والدروس وتستفيد منها وتغير آليات عملها بسرعه ودقه نحو التنميه والتشغيل وإيجاد حلول واقعيه للبطاله ومحاربة الفساد المالي والإداري وإبعاد تأثير القوى الماليه السوداء عن التأثير في السياسه والاداره والتعليم وإيجاد إدارات و اعلام وتعليم واقتصاد قوي مقنع عبر كفاءات وخبرات تبرز الانجازات ويمارس النقد البناء بعيدا عن جلد الذات وترسيخ مبادىء العداله والشفافية والمساءلة والمنافسة الشريفه المعلنة ففي دول العالم يبرز تعيين مسؤولين فيها ممن هاجروا إليها ومنها في مواقع امنيه حساسه ورئيس دوله عظمى أصبح رئيسا لتلك الدوله قال في حفل تنصيبه قبل سنوات

“ابي كان قبل سنتين عاما يمنع من دخول مطاعم البيض وها أنا اليوم رئيسا لدوله عظمى”فالدمج الديموغرافي الاجتماعي اوجد قوة في حماية المجتمع وتقدمه وتطوره لأن ابعاد جزء من المجتمع عالميا سيحركه وقد يتحول التذمر إلى فوضى لا يمكن السيطره عليها

فالشباب في العالم اليوم تحركهم طبيعيا ام من قوى تحركهم (مؤدلجه) وتسعى للتغيير بطرق مختلفه أو التأثير على أصحاب القرار فقد اعددت كتاب ربيع عربي ام خريف عربي عام ٢٠١٢ الذي بين دوافع وتحركات ما يسمى الربيع العربي الذي كان خريفا والشعوب الواعيه ومنهم الشباب تسعى وتعمل للمحافظة على بلدانها وأخذ العبره والدرس مما يحدث عند الغير فالناس سئمت ويئست من الحروب والقتل والتشريد والهجره وتريد السلام والتعاون والاستقرار والتنميه وتغييرات جذريه اداريه في بلدانها من كفاءات منجزه وخبرات مخلصه وتريد توفير العمل والسكن والخدمات والصحه وتطويرها وتعليم يؤدي إلى تشغيل واقتصاد قوي وإعلام مهني قوي وحرب بلا هوادة على الفساد الإداري والواسطة والمحسوبية السلبيه في أي مكان فهذه طرق التذمر وتحريك الشباب والناس

فعالم الغرفه الصغيره أثر ويؤثر والشاطر الذكي من يأخذ العبره والدرس بسرعه ودقه.