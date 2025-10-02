بنك القاهرة عمان
الأمن يضبط مطلقي النار على سيارة بلدية الزرقاء

2 أكتوبر 2025
وطنا اليوم :تمكنت الأجهزة الأمنية ليلة أمس من إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في حادثة إطلاق العيارات النارية باتجاه إحدى سيارات بلدية الزرقاء قبل أيام، أثناء قيام أحد مسؤولي النظافة بعمله فجراً.

وفي التفاصيل، ففي تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 26/9/2025، وقع إطلاق عيارات نارية في منطقة الزرقاء – حي معصوم، بالقرب من مسجد أسماء بنت أبي بكر .

وحضر فريق المختبر الجنائي إلى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وجمع الأدلة، فيما باشرت فرق البحث والتحري عملها لتحديد هوية مطلقي النار. وأسفرت الجهود الأمنية المتواصلة عن ضبطهم ليلة أمس.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة الخارجين عن القانون وكل من يعبث بأمن المواطنين أو يهدد سلامتهم، مشددًا على أن ما جرى يمثل اعتداءً خطيراً لن يُسمح بتكراره.

وسيتم تحويل مطلقي النار إلى المحكمة المختصة وإلى عطوفة محافظ الزرقاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، في إطار الإجراءات القانونية الرادعة


