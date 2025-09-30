بنك القاهرة عمان
انتصار جديد للمقاطعة .. ريبوك تطلب إزالة شعارها من زي منتخب الاحتلال

30 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:في انتصار واضح للحملات الشعبية والضغوط الدولية، قال الاعلام العبري إن شركة ريبوك (Reebok) العالمية استجابات للحملات التي قادتها حركة مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي (BDS)، ووجهت طلباً رسمياً إلى اتحاد كرة القدم في كيان الاحتلال لإزالة شعار الشركة من زي المنتخب.
ويأتي هذا التوجيه المباشر من العلامة التجارية الأمريكية العالمية للموزع المحلي لـ “ريبوك”، في خطوة تعكس التأثير المتنامي للحركات المناهضة للوجود الإسرائيلي في الساحة الرياضية العالمية، كرد فعل على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية وعلى العديد من دول المنطقة العربية .

تزايد عزلة إسرائيل في الرياضة العالمية
تنضم خطوة “ريبوك” إلى سلسلة من الإجراءات التي تظهر تزايد عزلة إسرائيل في الرياضة، مؤكدة فعالية حملات الضغط:
ضغوط دولية على الفيفا: جاء طلب ريبوك بالتزامن مع تزايد التقارير التي تشير إلى محاولات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقصاء فرق الاحتلال الاسرائيلي، رغم محاولات واشنطن لمنع هذا القرار.
إلغاء البطولات الرياضية: ألغى الاتحاد الدولي للتنس (ITF) ست بطولات كان مقرراً إقامتها في كيان الاحتلال، فيما تعرض رياضيو الاحتلال للمقاطعة المباشرة، كما حدث في سباق الدراجات “فويلتا” بإسبانيا حيث اضطرت مجموعة دراجين لتغيير مسارها بسبب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.
احتجاجات في الملاعب: ارتفعت حدة المظاهر الاحتجاجية في الملاعب الأوروبية، وشهدت لافتات ترفع من مسؤولين، كما هو الحال مع رؤساء اليويفا الذين رفعوا لافتات تدعو “توقفوا عن قتل الأطفال” في مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام، تزامناً مع إشراك طفلين فلسطينيين في المراسم.
حملة عالمية: يتم تعزيز هذه العزلة من خلال حملات جماهيرية واسعة، مثل حملة #GameOverIsrael التي انطلقت في نيويورك، وتدعو الاتحادات الأوروبية لمقاطعة منتخب الاحتلال بشكل كامل.


