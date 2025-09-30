سفير المكسيك: سنسهل وصول الأردنيين إلى بلدنا لحضور مباريات كأس العالم

وطنا اليوم:قال السفير المكسيكي في الأردن جاكوب برادو غونزاليز إنه “متفائل جدًا بأن يلعب المنتخب الأردني مباراة واحدة على الأقل في المكسيك”، مشيرًا إلى أن السفارة في عمّان ستعمل على “تسهيل كل ما بوسعها للتأكد من حصول الجميع على التأشيرات ليتمكنوا من زيارتنا”.

وأضاف، أن العام المقبل سيشهد مشاركة الأردن في بطولة كأس العالم، التي ستستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا، معربًا عن أمله الكبير بأن يخوض الأردن إحدى مبارياته على الأراضي المكسيكية.

وأكد غونزاليز أن بلاده ستكون “سعيدة جدًا باستقبال أكبر عدد ممكن من الأردنيين الذين سيتمكنون من زيارة المكسيك، ليس فقط من أجل كأس العالم، وإنما أيضًا للتعرف على بلدنا”. ولفت إلى أن السفارة في عمّان “ستواصل تسهيل كل ما بوسعها لضمان حصول الجميع على التأشيرات”.

وأشار السفير المكسيكي إلى أهمية الإعلام، قائلاً: “الإعلام مهم جدًا، ونريد منهم أن يغطوا جميع المباريات التي ستُقام في المكسيك”، قبل أن يختتم بالتأكيد: “وأنتم دائمًا مرحب بكم للحضور”.