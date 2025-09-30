بالصور … د. ماهر الحوراني يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الفوج 32

وطنا اليوم:رعى الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس هيئة المديرين للجامعة مساء أمس 29-9-2025 على مسرح الأرينا احتفال اليوم الاول لجامعة عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي 2024- 2025 من الفوج (32) لكليات : ” الهندسة، الصيدلة، تقنية المعلومات، التمريض، العمارة والتصميم، والعلوم الطبية المساندة ” ، بحضور الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط الدكتور إياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

• وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي، بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

• ثم ألقى الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة كلمة الجامعة رحب فيها براعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني و بالأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ، حيث قال :

في هذا اليوم المفعم بالفخر والفرح، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعتكم – جامعة عمّان الأهلية، أولى الجامعات الخاصة في الأردن، حيث نحتفل بتخريج نخبة متميزة من طلبة كليات:

الهندسة، الصيدلة، تقنية المعلومات، التمريض، العمارة والتصميم، والعلوم الطبية المساندة.

إنه يوم استثنائي نُتوج فيه أعوامًا من الاجتهاد والمثابرة، ونحتفي فيه بثمار جهود لم تعرف الكلل ولا التراجع. فكل خريج وخريجة هنا هو قصة نجاح، وكل لحظة نعيشها اليوم هي لحظة اعتزاز وفخر لنا جميعًا.

وأضاف : إنه لمصدر اعتزاز أن نحتفي بهذا الإنجاز في أحضان جامعة عريقة أضاءت مسيرة التعليم العالي في وطننا الغالي – المملكة الأردنية الهاشمية، برؤية رائدة أرسى دعائمها المؤسس الراحل الدكتور أحمد الحوراني، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن التعليم هو الطريق الأصدق لبناء الأوطان وصناعة المستقبل.

واليوم، تواصل جامعة عمّان الأهلية مسيرتها المضيئة بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة لعطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي لم يدّخر جهدًا في تمكين الجامعة وتعزيز مكانتها. ويقود هذه المسيرة المباركة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، بحكمة واقتدار، واضعًا التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي في مقدمة أولوياته. وبهذا التكامل بين القيادة الحكيمة والدعم المستمر، أصبحت الجامعة أنموذجًا يُحتذى به في التميز الأكاديمي على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.

ثم قال : وفي هذه اللحظة المشرقة من تاريخ جامعتنا، يسعدنا أن نشارككم جانبًا من الإنجازات التي حققتها جامعة عمّان الأهلية في السنوات الأخيرة، وهي تمضي بثبات نحو التميز والريادة.

• حيث صنّفت الجامعة ضمن الفئة (761–770) عالميًا حسب تصنيف QS لعام 2026، متقدمة عن تصنيف عام 2025 الذي كانت فيه ضمن الفئة

(801–850) . وجاءت في المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية كافة.

• وحافظت على ريادتها في تخصص إدارة الضيافة للعام الثاني على التوالي.

كما حققت المركز الأول في تخصص الفنون والتصميم، والمركز الثالث في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية.

أما في تصنيف التايمز العالمي 2025، فقد جاءت الجامعة ضمن أفضل

(601–800) جامعة عالميًا.

وفي تصنيف تأثير الجامعات 2026، حققت قفزة نوعية بوصولها إلى الفئة (101–200) من أصل أكثر من 2300 جامعة، بعد أن كانت ضمن الفئة (201–300) عام 2024.

وفي تصنيف الجامعات الآسيوية 2025، حصلت على المرتبة 186 من أصل نحو 1200 جامعة.

وفي تصنيف التايمز العربي، احتلت المرتبة 28.

كما حققت المركز الأول بين الجامعات الأردنية الخاصة، والمركز 16 على مستوى الجامعات العربية حسب تصنيف اتحاد الجامعات العربية 2024.

وفي تصنيف Webometrics، تصدرت الجامعات الخاصة محليًا، وجاءت في المرتبة 41 عربيًا.

وأضاف : في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، بضرورة دعم التعليم التقني والمهني كمسار استراتيجي للحد من البطالة، قامت الجامعة بتأسيس كلية التعليم التقني التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط.

وحصلت الجامعة على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية كمركز معتمد لتقديم برامج BTEC الدولية للدبلوم المتوسط في التخصصات التالية:

• السينما والتلفزيون

• التصميم الداخلي

• هندسة السيارات

• الحوسبة وهندسة البرمجيات

• تكنولوجيا الأجهزة الطبية ” دبلوم وطني “.

ثم خاطب الخريجين والخريجات قائلا : لقد بذلتم الجهد الكبير، واجتزتم الكثير من التحديات، واليوم نبارك لكم هذا التخرج المستحق، ونُبارك لذويكم الكرام الذين كانوا لكم خير سند في هذه المسيرة .

وإننا في جامعة عمّان الأهلية، إذ نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وبالمواقف المشرفة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والتي تمثل إرادة وطنية صلبة لجميع الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت.

وفقنا الله جميعاً لخدمةِ جامعتِنا وخدمةِ أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

• ثم قام راعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني والى جانبه رئيس الجامعة بتكريم نخبة من الاساتذة والباحثين المتميزين ، حيث قدمهم عميد شؤون الطلبة بالقول :

يُسعدنا في هذا اليوم أن نطلب من عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، التكرم بتكريم نخبة من أساتذتنا الأجلاء، عرفانًا بجهودهم المشهودة وإسهاماتهم المتميزة في رفع اسم جامعتنا العزيزة.

ففي ميدان البحث العلمي، حققت جامعة عمان الأهلية إنجازًا عالميًا بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس المتميزة، حيث تم تصنيف عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم، ومنهم من يكرم اليوم بدرع التميز في البحث العلمي كأفضل الباحثين في الجامعة للعام الدراسي 2024/2025.

ويشرفنا أن نكرّم نخبة من هؤلاء الباحثين المتميزين، وعلى النحو التالي:

• الأستاذ الدكتور أحمد صامد أبو عرابي العدوان – عميد البحث العلمي من كلية الأعمال كأفضل باحث على مستوى الكليات الإنسانية وضمن الباحثين المميزين على المستوى العالمي.

• الدكتور أحمد الشمايلة – كلية تقنية المعلومات كأفضل باحث على مستوى الكليات العلمية.

• الأستاذ الدكتور قصي شمبور –كلية تقنية المعلومات

• الأستاذ الدكتور عمر المومني – كلية تقنية المعلومات

• الأستاذة الدكتورة منال أحمد عباس – كلية العلوم الطبية المساندة

• الدكتور حمزة أبو عويضة – كلية الهندسة

• الدكتور ولهان الشاعر – كلية العلوم الطبية المساندة

• الدكتور حمدي النصيرات – كلية الصيدلة

• الدكتورة مها شحادة – كلية الأعمال

• وألقى كلمة الخريجين والخريجات الطالبة الخريجة نور المناصرة / كلية الصيدلة ، رحبت فيها براعي الحفل ورئيس الجامعة والعُمَدَاءُ،وأعْضَاءُ الهَيْئَتَيْنِ التَّدْرِيسِيَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ، وبأهالي الخريجين وذويهم .

ثم قالت : إِنَّهُ لِمِنْ دَوَاعِي فَخْرِي وَإِعْزَازِي أَنْ أَقِفَ اليَوْمَ أَمَامَكُمْ تَحْتَ سَمَاءِ جَامِعَتِي، جَامِعَةِ عَمَّانَ الأَهْلِيَّةِ، أَصَالَةً عَنْ نَفْسِي، وَنِيَابَةً عَنْ زُمَلَائِي، لِأُشَارِكَكُمْ هَذِهِ اللَّحْظَةَ الاِسْتِثْنَائِيَّةَ.

واضافت : نحمل شعوراً كُتُب وَكَلِمَاتٍ سَتُقَالُ، دُمُوعٍ وَضَحِكَاتٍ، إِنَّهَا وَقْفَةُ الخِتَامِ. مَرَّت سِنُونٌ بِالوِصَالِ وَالخِتَامِ، أَنْهَيْنَاهَا بِارْتِدَاءِ قُبَّعَةِ التَّخَرُّجِ، كُنَّا وَمَا زِلْنَا مُتَشَبِّثِينَ بِأَمَلٍ أَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ لَنَا جُهْدًا، لَمْ يَكُنِ الطَّرِيقُ هَيِّنًا، وَلَا مَلْفُوفًا بِالتَّسْهِيلَاتِ، وَهَا نَحْنُ هُنَا اليَوْمَ فَعَلْنَاهَا.

وقالت : اليَوْمَ نَحْتَفِلُ، وَلَكِنَّنَا أَيْضًا نَتَعَهَّدُ. نَتَعَهَّدُ أَنْ نَكُونَ أَبْنَاءً أَوْفِيَاءَ لِوَطَنِنَا الغَالِي، المَمْلَكَةِ الأُرْدُنِّيَّةِ الهَاشِمِيَّةِ، وَأَنْ نَكُونَ طَاقَاتٍ فَاعِلَةً فِيهِ. فَالوَطَنُ لَيْسَ أَرْضًا فَقَطْ، بَلْ هُوَ كَالأُمِّ الَّتِي تَحْتَضِنُ أَبْنَاءَهَا. وَمَمْلَكَتنَا، تَحْتَ ظِلِّ قِيَادَتِهَا الهَاشِمِيَّةِ، وعلى رأسها جَلَالَةِ المَلِكِ عَبْدِ اللهِ الثَّانِي ابْنِ الحُسَيْنِ المُعَظَّمِ، هِيَ الأُمُّ الَّتِي فَتَحَتْ لَنَا أَبْوَابَ العِلْمِ، وَمَهَّدَتْ لَنَا دُرُوبَ التَّقَدُّمِ.

وفي ختام كلمتها وجهت الشكر والامتنان للجامعة ولأعضاءِ هيئةِ التدريسِ ولأهالي الخريجين على جهودهم ودعمهم وصبرهم ، متمنية التوفيق لها ولزملائها وزميلاتها في حياتهم العملية القادمة .

• ثم قام الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة بقراءة بيان التخريج مؤكدا ان هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة التي شملها حفل اليوم ولدرجة البكالوريوس قد اتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

• وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

• هذا … وقد قام بعرافة الحفل الطالب الخريج محمد نضال أسعد من كلية تقنية المعلومات ، الذي ابدع وأجاد بكلماته الهادفة والمؤثرة في تقديم كل فقرة من فقرات الحفل.

*** ويذكر انه سيتم مساء اليوم الثلاثاء برعاية الاستاذ الدكتورساري حمدان رئيس الجامعة ، حفل الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الفوج 32 لكليات : ” الدراسات العليا ، الآداب والعلوم ، العلوم التربوية ، إدارة الضيافة والسياحة ، الحقوق ، الأعمال ”

*** لمشاهدة حفل اليوم الاول للتخريج ” فيديو ” على الرابط:

https://youtube.com/live/VGz3uZupWzk