التعليم العالي: 3,500 طالب إضافي مستفيد من مزاد الأرقام المميزة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن العوائد المتحققة من المزاد العلني الأول من نوعه في المملكة ستمكّن الوزارة من شمول ما يقارب 3,500 طالب جامعي إضافي بالمنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي الجامعي الحالي.

وأوضح الخطيب أن المزاد، الذي اختُتَم اليوم الاثنين محققاً حصيلة مالية بلغت 4 ملايين و760 ألف دينار، ستُضاف كامل إيراداته لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، إضافة إلى ما هو مخصص أصلاً للصندوق في الموازنة العامة لهذا العام، والتي قامت الحكومة بزيادته بنسبة 50% ليصل إلى 30 مليون دينار.

وأكد الخطيب أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم.

وقرر مجلس الوزراء في تموز الماضي، تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغضّ النظر عن ترميزها، التي تباع بالمزاد في إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي، اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً والذي قامت الحكومة بزيادته بنسبة 50% في موازنة العام الجاري ليصل إلى 30 مليون دينار.

وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.