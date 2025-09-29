مزاد الأرقام المميزة يحقق نحو 4 مليون دينار دعما لصندوق الطالب الجامعي

وطنا اليوم:حققت إيرادات المزاد العلني الذي خُصص لبيع 6 أرقام للوحات مركبات وتحمل ترميز (1)، مبلغ 3,970 مليون دينار، وسيحول الريع لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويهدف تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق دعم الطالب لتمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب الأردني.

وعرضت الأرقام المميزة عبر الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، والذي يتيح للمواطنين الاطلاع على الأرقام المطروحة، والشروط والأحكام، وقيم التأمينات، والمبلغ الافتتاحي لكل رقم، إلى جانب تفاصيل المزايدة.

وحقق الرقم (7 – 1) أعلى إيراد في المزاد العلني الذي خُصص لبيع الأرقام المميزة، حيث تم بيعه بمبلغ 1.575.000 مليون دينار، وسيحول لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما حقق الرقم (44-44) إيرادا في المزاد العلني المخصص لبيع الأرقام المميزة، حيث بيع بمبلغ 420 ألف دينار، وسيُحوّل المبلغ لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

وبيع الرقم (777-1) خلال المزاد العلني بمبلغ 260 ألف دينار، وسيُحول ريعه لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما بيع الرقم (9999 – 1) خلال المزاد العلني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمبلغ 270 ألف دينار، وسيُحول ريعه لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

حقق الرقم (66 – 66) إيراد في المزاد العلني الذي خُصص لبيع الأرقام المميزة، مبلغ 425 ألف دينار، وسيحول لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما حقق الرقم (33 – 1) إيرادا في المزاد العلني المخصص لبيع الأرقام المميزة، حيث بيع بمبلغ 510 آلاف دينار، وسيُحوّل المبلغ لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

وبيع الرقم (66 – 1) خلال المزاد العلني بمبلغ 510 ألآف دينار، وسيُحول ريعه لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.