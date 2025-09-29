بنك القاهرة عمان
الملك وولي العهد يتابعان تمرينا ميدانيا لوحدات الدفاع الجوي الملكي

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، التمرين الميداني (درع السماء)، الذي نفذته وحدات مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي في إحدى مناطق التدريب.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع الجوي العميد الركن سليمان الحمايدة حول جاهزية وحدات المديرية.
وتطرق الإيجاز إلى خطط تطوير عمل وحدات الدفاع الجوي، ومنها إدخال أنظمة صواريخ، وأنظمة متقدمة للتصدي للطائرات المسيرة، ورادارات إنذار متوسطة المدى.
وتضمن التمرين محاكاة معركة دفاعية والتعامل مع أهداف جوية متنوعة واعتراض طائرات مسيرة، بمشاركة وحدات القيادة والسيطرة والرصد المبكر.
ويهدف التمرين إلى اختبار جاهزية وحدات الدفاع الجوي الميداني الملكي ومدى كفاءتها في التخطيط والتنفيذ لمختلف الظروف العملياتية، وذلك في إطار السعي لمواكبة التطور التكنولوجي في أساليب الحروب الحديثة.
واطلع جلالة الملك على معرض للأسلحة والمعدات الحديثة المستخدمة في الدفاع الجوي.
وأشاد جلالته بكفاءة الوحدات المشاركة في التمرين، مؤكدا أهمية مواصلة التحديث والتطوير لرفع الجاهزية.
وتعاملت وحدات الدفاع الجوي الميداني الملكي منذ بداية عام 2024 مع أكثر من 1580 طائرة مسيرة، ضمن مهام مشتركة مع قوات حرس الحدود


