1.575 مليون دينار ثمن بيع الرقم المميز (1/7) في المزاد العلني

وطنا اليوم:بيع الرقم المميز (1/7) المعروض في المزاد العلني الذي أقامته إدارة ترخيص السواقين والمركبات،الاثنين، بمبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار (1.575.000)، خصصت إيراداته لصندوق دعم الطالب الجامعي.

وأعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح مجموعة من أرقام المركبات الأكثر تميزا للبيع بالمزاد العلني الوجاهي، ليُخصص ريعها لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، في خطوة غير مسبوقة، ولأول مرة في المملكة.

وبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا وينتهي في اليوم نفسه.

ومن شأن تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي تمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة وتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى ذويهم، وتعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب.