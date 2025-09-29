بنك القاهرة عمان
اهم معلم في مرج الحمام بحالة مزرية

ساعة واحدة ago
اهم معلم في مرج الحمام بحالة مزرية

وطنا اليوم:أثار دوار الدلّة، أحد أبرز معالم منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمّان، استياءً واسعاً بين المواطنين، بسبب حالته المزرية وانتشار الأوساخ والمخلّفات في محيطه.
وطالب المواطنون أمانة عمّان الكبرى بسرعة التدخل لمعالجة المشكلة، ووضع حلول مستدامة تضمن التخلص من التلوث، وإعادة الدوّار إلى مظهره الاعتيادي واللائق كمعلم حضري في المنطقة


