بنك القاهرة عمان
سؤال محرج لغوارديولا بشأن مقارنة هالاند بميسي ورونالدو

19 ثانية ago
وطنا اليوم:حاول أحد الصحفيين البريطانيين، إحراج المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حين طلب مقارنة الهداف إيرلنغ هالاند بالأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد انتصار مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1، والتي سجل فيها هالاند هدفين.
وسأل الصحفي غوارديولا: “خلال مسيرتك، هل سبق أن رأيت هدافا بمستوى هالاند؟”.
ليرد المدرب الإسباني باستغراب: “ميسي ورونالدو”.
ليقوم الصحفي البريطاني بإحراج غوارديولا وسؤاله: “إذ أنت تضع هالاند في مستوى رونالدو وميسي؟”.
فأكد غوارديولا: “من ناحية الأهداف هو بذلك المستوى طبعا، لكن رونالدو وميسي يسجلان 50 هدفا في الموسم على مدار 20 موسما”.
وسجل هالاند 9 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم، ووصل للهدف رقم 133 في 153 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي منذ قدومه إلى مانشستر سيتي صيف 2022.


