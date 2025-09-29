بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

56 ثانية ago
وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
مشرف مختبر حاسوب في كلية الأعمال.

وفقاً للشروط التالية
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علم الحاسوب بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
لديه خبره لا تقل عن سنتين.

الوثائق المطلوبة
السيرة الذاتية.
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.
على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم السبت الموافق 4/10/2025 .


