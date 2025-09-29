أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب

وطنا اليوم:ذكر موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه ما يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب إنه يأمل بوضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع الاثنين مع نتنياهو.

وذكر “أكسيوس” نقلا عن ترامب قوله إن المفاوضات حول خطته لإنهاء الحرب في غزة “في مراحلها النهائية”، وأوضح أن اتفاقًا قد يفتح الطريق لسلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب “الجميع اجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن علينا أن ننجزه بالفعل”، موضحا أن خطته تهدف إلى ما هو أبعد من مجرد إنهاء الحرب في غزة، وهو تقديم دفعة أوسع من أجل السلام في المنطقة.

“إذا أنجزنا هذا، سيكون يوما عظيما لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون هذه هي الفرصة الأولى لسلام حقيقي في الشرق الأوسط. لكن علينا أن ننجزه أولاً”، وفق ترامب.

وقال ترامب لموقع أكسيوس إن “نتنياهو مؤيد لخطته”.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ترامب قوله، الأحد، إنه “يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال لقائه نتنياهو، والإعلان عنه غدا أو بعد غد”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الأميركية لردم الفجوات المتبقية بشأن الخطة التي تطرحها واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة في غزة، وفق أكسيوس.