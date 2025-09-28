بينهم اسم كبير.. 3 مرشحين لخلافة أموريم في مانشستر يونايتد

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ البحث عن بديل محتمل للمدرب الحالي روبن أموريم، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي يحققها الفريق هذا الموسم.

تأتي هذه الأنباء في وقت يواجه فيه أموريم ضغوطًا متزايدة بسبب تراجع أداء الفريق، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع إدارة النادي إلى دراسة خياراتها بعناية

ووفقًا لموقع ” sportskeeda”، يبرز 3 أسماء بارزة كمرشحين لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر، أحدهم يُعدّ من الأسماء الثقيلة في عالم التدريب.

مدرب كبير على رأس القائمة

غاريث ساوثغيت المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، الذي يحظى بسمعة قوية بفضل إنجازاته مع المنتخب الإنجليزي، حيث قاده إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 ونصف نهائي كأس العالم 2018.

ورغم تركيزه الحالي على فترة راحة بعد مغادرته منتخب الأسود الثلاثة، إلا أن خبرته في إدارة الضغوط وتطوير اللاعبين الشباب تجعله خيارًا جذابًا لإدارة يونايتد.

وكشفت إذاعة “توك سبورت” أن ساوثغيت أجرى محادثات مباشرة مع المالك المشارك للنادي، السير جيم راتكليف، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبدى المدرب الإنجليزي انفتاحه على تولّي المنصب بعد رحيله عن تدريب منتخب بلاده عقب يورو 2024.

ثنائي أقل خبرة

كما تضم القائمة المدرب أوليفر غلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس، وأندوني إرايولا مدرب بورنموث، بعد أن قدّما مستويات لافتة في الدوري الإنجليزي وجذبا أنظار عدة أندية.

ضغوط متزايدة على أموريم

يتعرض أموريم لضغط متواصل داخل أولد ترافورد، إذ فشل في تحقيق انتصارين متتاليين بالدوري منذ وصوله في نوفمبر 2024. وجاءت آخر الضربات بالخسارة أمام برينتفورد 1-3، قبل أن يصرح لهيئة الإذاعة البريطانية:

“لست قلقًا أبدًا بشأن مستقبلي، لست من هذا النوع من المدربين. القرار ليس بيدي، وكل ما أستطيع فعله هو تقديم أفضل ما لدي ما دمت هنا”.

ووفقًا للأرقام، حقق أموريم 19 فوزًا فقط من أصل 49 مباراة مع مانشستر يونايتد، مقابل 21 هزيمة.

وأشارت تقارير “توك سبورت” إلى أن الإقالة قد تتم بعد الأول من نوفمبر لتقليل قيمة التعويض المالي المستحق للمدرب البرتغالي.

وقال: “إذا نظرنا إلى كبار المدربين الذين تولوا الفريق منذ رحيل السير أليكس فيرغسون، سنجد أن الكثير منهم حاول المضي بالنادي بطريقته الخاصة ولم ينجح. أعلم أن بعض الجماهير تتحفظ على أسلوب ساوثغيت، لكن ما حققه مع إنجلترا يجعله قادرًا على إعادة التوازن في أولد ترافورد”.

وأضاف: “مانشستر يونايتد هو قمة كرة القدم الإنجليزية، وساوثغيت يدرك حجم المسؤولية بعدما قاد المنتخب 8 سنوات. يعرف حجم الضغوط وسيكون أكثر جاهزية لإعادة النادي إلى مكانته. لا أتمنى رحيل أموريم أو أي مدرب آخر، لكن يمكن القول إن ساوثغيت قد يكون الخيار الأنسب لإعادة هيكلة الفريق”.