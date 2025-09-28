بنك القاهرة عمان
ارتفاع قيمة ونسبة الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي

ارتفاع قيمة ونسبة الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي

وطنا اليوم:ارتفعت نسبة الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي 0.2%، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل النصف الأخير من العام الماضي، والشهور الستة الأولى من العام ذاته، علما بأن التسهيلات ارتفعت 2%، مقارنة بـ4.1% خلال فترة المقارنة، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.
وبحسب البيانات الأخيرة للبنك، فإن قيمة الديون غير العاملة، (المتعثرة)، وصلت إلى 1.987 مليار دينار، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.867 مليار دينار في الشهور الستة الثانية من 2024.
وبلغت قيمة أرباح الجهاز المصرفي بعد الضريبة المفروضة عليه، قرابة 448 مليون دينار، وقبل الضريبة 611 مليون دينار، في الفترة بين كانون الثاني ونهاية حزيران 2025، فيما وصلت إلى 689 مليون دينار، وقبل الضريبة إلى 1.008 مليار دينار، في النصف الأخير من 2024.
وبلغ معدل نمو موجودات البنوك، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، قرابة 2.4%، مقابل معدل نمو وصل إلى 5.8%، خلال النصف الأخير من عام 2024، و2.3% خلال الشهور الستة الأولى من العام ذاته.
أما نسبة نمو الودائع لدى الجهاز المصرفي المحلي، في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، فوصلت إلى 3.1% قياسا إلى 6.8% خلال الفترة من كانون الثاني إلى نهاية حزيران من 2024، فيما بلغت النسبة، 2.8%، خلال النصف الأول من العام ذاته.


