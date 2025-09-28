الأردن يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو رسميا بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية؛ خطوة هامة وداعمة للإجماع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وعدم إنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حلّ الدولتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لهذا القرار المُتّسِق والجهود الدولية الساعية لثبيت الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدّد المجالي التأكيد على مواصلة المملكة العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني