بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية

دقيقتان ago
اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية

وطنا اليوم:هنأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأردن بانضمام محمية غابات عجلون ومحمية غابات اليرموك رسميًا إلى شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية التابعة لها.
وقالت اليونسكو عبر صفحاتها على مواقع التواصل إن هذا الاعتراف الجديد يعكس ريادة الأردن في تحقيق التوازن بين صون التنوع الحيوي والتنمية المستدامة.
وأضافت إنه بهذا الإنجاز يرتفع عدد محميات المحيط الحيوي في المملكة إلى أربع محميات هي: ضانا، الموجب، عجلون، واليرموك، ما يعزز مكانة الأردن على الخريطة البيئية العالمية كوجهة رائدة في حماية الطبيعة وصون الموارد.
ووصفت ذلك بانه خطوة مميزة من اجل الطبيعة والإنسان والكوكب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:10

وزير البيئة: إعادة التدوير أصبحت قطاعا اقتصاديا واعدا

09:06

ترامب يأمر بإرسال قوات إلى بورتلاند ومرافق وكالة الهجرة والجمارك

19:39

الوقت أمانة في أعناقنا

19:17

علا الشربجي تكتب : دولة الرئيس

16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح