نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

عمان – وطنا اليوم – حازت لاعبة نادي حمادة الرياضي نسرين حمادة على المركز الثاني في بطولة الراكتلون لفئة السينيرز فردي وزوجي، بعد منافسة قوية جسدت خلالها روح التحدي والإصرار، لتضيف إنجازاً جديداً للرياضة الأردنية.

وتعد رياضة الراكتلون من الرياضات الفريدة على مستوى العالم، إذ تجمع بين أربع رياضات مضرب مختلفة في منافسة واحدة، وهي: تنس الطاولة، التنس، الاسكواش، والريشة الطائرة (البادمنتون).

ويقوم اللاعبون بخوض المباريات في جميع هذه الرياضات ضد نفس الخصم، ويتم احتساب النتيجة النهائية بناءً على مجموع النقاط المحققة في الألعاب الأربع.

كما تمكن لاعب نادي حمادة الرياضي حمزة مريش من تحقيق المركز الرابع في البطولة، بعد أداء مميز أظهر خلاله مهارات عالية وإصراراً على المنافسة أمام نخبة من أبطال اللعبة، ليؤكد مجدداً تميز المواهب الأردنية على الساحة الدولية.

والجدير بالذكر أن البطولة شاركت فيها 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، وكان الأردن هو البلد الوحيد الممثل عربياً، ما يمنح إنجاز اللاعبة نسرين حمادة قيمة مضاعفة ويبرز حضور الأردن في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة: “نحن فخورون باللاعبة نسرين حمادة واللاعب حمزة مريش، فهما مثالان للرياضي الملتزم والمجتهد، وقد أثبتا أن العزيمة والتدريب المستمر قادران على تحقيق نتائج مشرفة على المستويين المحلي والدولي.”

وأضاف حمادة: “هذا الفوز يعكس مكانة نادي حمادة كحاضنة للمواهب الرياضية الأردنية، ويؤكد حرصنا على دعم اللاعبين واللاعبات في مختلف الرياضات، بما في ذلك الرياضات الحديثة مثل الراكتلون.”

وأكد حمادة أن إدارة النادي ستواصل توفير البيئة المثالية للتدريب والتطوير، مشيرا إلى أن إنجاز نسرين حمادة وحمزة مريش سيكون دافعا لمزيد من النجاحات في البطولات المقبلة، كما أنه يرفع اسم الأردن عاليا في المحافل الرياضية العالمية.