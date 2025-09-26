بنك القاهرة عمان
رامبا وآدم بورت يحييان حفلًا في قصر المشتى التاريخي

26 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أحيا مُنسّقا الموسيقي (دي جي) الالمانيان رامبا و آدم بورت أول عرض حي لهما في الأردن ، وأقيم في موقع قصر المشتى التاريخي.
ووصف الفنانان التجربة بأنها كانت “ساحرة” في مكان مُحاط بالجمال العريق ، وشكرا الجمهور الأردني على الحضور الكبير.
وقصر المُشتّى هو أحد القصور العربية الاموية في الأردن ، ويقع على مسافة 32 كم جنوب شرق مدينة عمّان، ويرجح انه بني من قبل الخليفة الوليد بن يزيد عام 744.


