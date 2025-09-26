بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

ليوناردو دي كابريو يكشف عن أزمة اسمه مع هوليوود

26 سبتمبر 2025
ليوناردو دي كابريو يكشف عن أزمة اسمه مع هوليوود

وطنا اليوم:فتح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو قلبه حول بداياته الصعبة في هوليوود، كاشفاً عن محاولة جادة لتغيير اسمه الفني، الأمر الذي كان سيغير مسار حياته تمامًا لولا تدخل والده.
وخلال ظهوره في بودكاست New Heights الذي يقدمه الأخوان جايسون وترافيس كيلسي، أوضح دي كابريو أن وكيله في بداياته أخبره بأن اسمه “شديد العرقية”، مضيفاً: “قالوا لي لن تحصل على أدوار بهذا الاسم، واقترحوا أن أغيره إلى ليني ويليامز. سألتهم حينها: ما معنى ليني؟”.
لكن والده كان حاسماً حين سمع الفكرة، فقال: “فوق جثتي”، رافضاً أي مساس باسم ابنه.
ويبدو أن حدس الأب كان في مكانه، فسرعان ما لمع نجم دي كابريو بعد انطلاقته الأولى في مسلسل Growing Pains، قبل أن يترشح لجائزة الأوسكار وهو في التاسعة عشرة عن فيلم What’s Eating Gilbert Grape. ثم توالت نجاحاته عبر أفلام خالدة مثل Romeo + Juliet وTitanic، ليصبح أحد أبرز وجوه هوليوود.
ورغم بريق النجومية، يتذكر دي كابريو تجارب الأداء الأولى التي وصفها بـ”المريعة”، قائلاً: “كانوا يصطفون بنا مثل الماشية ويختارون بعضنا ويرفضون آخرين… وغالباً كانوا يستبعدونني”. لكنه أضاف أن كلمات والده الداعمة ظلت ترافقه: “قال لي دائماً: ستأتيك فرصتك، استمر وحاول”.
كما أشار إلى أن مشاركته في فيلم This Boy’s Life إلى جانب روبرت دي نيرو في سن السادسة عشرة كانت محطة فارقة في مسيرته. فقد كان يحلم بالتمثيل منذ طفولته، ويقلد أصدقاء والديه منذ الرابعة من عمره.
وفي تصريحات لمجلة People، كشف النجم الحائز الأوسكار أنه ينوي التمهل في اختيار أدواره المقبلة، وأن يصبح أكثر انتقائية فيما يقدمه على الشاشة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح