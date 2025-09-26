زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون

وطنا اليوم:أكد مدير زراعة لواء الكورة غرب إربد، المهندس سالم الخصاونة، أن الأمطار التي سقطت بالأمس ستساعد في نضوج ثمار شجرة الزيتون.

وقال الخصاونة، إن كميات الأمطار التي سقطت جيدة، وتستوعب هذه الكمية في الطبقة الجافة من التربة والتي لا يوجد فيها جذور حية.

وأضاف الخصاونة، أن جزءًا من هذه الأمطار تمتصها أوراق أشجار الزيتون، حيث تساعد في تسريع نضوج الثمار وتسهيل القطف وتحرر الزيت وسلاسة الخواص الحسية؛ بسبب دخول الماء للثمار.

وذكر الخصاونة، أن ثمار الزيتون لغرض التخليل الأخضر تقطف عند اكتمال حجم الثمار وتغير لونها من الأخضر إلى الأخضر الفاتح، أما إذا كان الغرض من القطاف التخليل الأسود فينصح بقطف الثمار بعد أسبوعين من اكتمال تلون الثمار باللون الأسود للتأكد من استقرار اللون وعدم فقدانه عندما توضع الثمار في محلول ملحي.