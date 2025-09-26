إعادة المسافرين من جسر الملك حسين بعد استمرار إغلاقه من الجانب الآخر

وطنا اليوم:أفادت مصادر مطلعة في رام الله، صباح الجمعة، بأن جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر لا يزال مغلقا أمام حركة المسافرين، فيما كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أن جسر الملك حسين (معبر الكرامة) سيكون مفتوحا من الساعة 8 صباحا وحتى الـ12:30 ظهرا.

وأكدت المصادر بأن حركة المسافرين تشهد إرباكا وتكدسا كبيرا للحافلات، جراء استمرار إغلاقه.

وبينت بعد رصد الحركة عند جسر الملك حسين، بأن حافلات المسافرين عادت نتيجة إغلاق المعبر.