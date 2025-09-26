بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إعادة المسافرين من جسر الملك حسين بعد استمرار إغلاقه من الجانب الآخر

26 سبتمبر 2025
إعادة المسافرين من جسر الملك حسين بعد استمرار إغلاقه من الجانب الآخر

وطنا اليوم:أفادت مصادر مطلعة في رام الله، صباح الجمعة، بأن جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر لا يزال مغلقا أمام حركة المسافرين، فيما كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أن جسر الملك حسين (معبر الكرامة) سيكون مفتوحا من الساعة 8 صباحا وحتى الـ12:30 ظهرا.
وأكدت المصادر بأن حركة المسافرين تشهد إرباكا وتكدسا كبيرا للحافلات، جراء استمرار إغلاقه.
وبينت بعد رصد الحركة عند جسر الملك حسين، بأن حافلات المسافرين عادت نتيجة إغلاق المعبر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح