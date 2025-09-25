منظمة نقطة ضوء تعلن نتائج مسابقة الكاتب الصغير السبت

وطنا اليوم:تحتفل منظمة “نقطة ضوء للتعليم” بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، يوم السبت 27 أيلول 2025، وبرعاية وزير الثقافة السيد مصطفى الرواشدة بتوزيع جوائز مسابقة الكاتب الصغير في دورتها الرابعة، التي جرت هذا العام تحت عنوان: “التعليم يبني الحضارات”، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في المركز الثقافي الملكي .

وقد شهدت هذه الدورة مشاركة 340 عملًا قصصيًا من طلبة 84 مدرسة حكوميّة وأهليّة وعسكريّة ووكالة الغوث وجمعية ثقافية.

وبرزت مشاركة واسعة للطالبات، حيث بلغ عددهن 258 مشاركة (75%)، في حين بلغ عدد الطلاب الذكور 82 مشاركًا (25%). واللافت في هذه الدورة تضاعف مشاركة الذكور مقارنة بالدورات السابقة؛ إذ ارتفع العدد من 14 مشاركًا في الدورة الأولى إلى 20 في الثانية، ثم 47 في الثالثة وصولًا إلى 82 مشاركًا في الدورة الرابعة.

وسيتضمن الحفل توزيع دروع تكريمية للشركاء والداعمين وأعضاء مجلس الأمناء ولجنة التحكيم، إلى جانب شهادات مشاركة وكتب ومجلات لجميع المشاركين ، اضافة الى جوائز نقدية ، 250 دينارًا للفائز الاول ، 200 دينار للفائز الثاني ، 150 دينارًا للفائز الثالث ، و100 دينار جائزة تشجيعيّة .

يُذكر أن مجلس الأمناء المشرف على المسابقة يضم الذوات الدكتور صلاح جرار، والدكتورة لانا مامكغ، والدكتور ربحي مصطفى عليان، وظاهر أحمد عمرو، وغدير سعيد حدادين.

أما لجنة التحكيم فتتكون من الذوات المتخصصين في أدب الأطفال منير حسني الهور، ومحمد جمال عمرو، والدكتورة صبحة علقم، أستاذة اللغة العربية في جامعة الزيتونة الأردنية. .