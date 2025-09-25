جامعة البترا تنظم برنامج تعارف وتدريب لأعضاء هيئة التدريس الجدد

وطنا اليوم:نظّم مركز التطوير الأكاديمي في جامعة البترا، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، برنامج لقاء التعارف والتدريب المخصص لأعضاء هيئة التدريس الجدد للعام الجامعي 2025/2026.

ورحّب الدكتور عبد الرحيم في كلمته بالمشاركين، معبّرًا عن سعادته بانضمامهم إلى أسرة الجامعة التي تسعى منذ تأسيسها لأن تكون الخيار الأمثل للعلماء والمتعلمين، وتقديم تعليم متميز يواكب معايير الجودة العالمية. وأكد أن جامعة البترا توفر بيئة أكاديمية تحترم الحرية الفكرية وتمنح أعضاء الهيئة التدريسية مساحة واسعة للإبداع والتميّز، كما تتسم قراراتها بالمرونة والسرعة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، بما يعزز دورهم ويمنحهم فرصة حقيقية للمبادرة. وأضاف أن التزام الجامعة بنهج الجودة مكّنها من أن تكون أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ضمان الجودة، وقد جددت هذا الإنجاز مؤخرًا، كما تحرص على توفير بيئة تعليمية مريحة وتجهيزات حديثة يتم تطويرها باستمرار بما يواكب طموحاتها وتطلعات طلبتها.

وشدّد رئيس الجامعة على أن دور أعضاء الهيئة التدريسية في هذه المرحلة محوري وأساسي لإعداد جيل متميز يمتلك المعارف والمهارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن نجاح الجامعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجهودهم وتميزهم، وداعيًا إياهم لأن يكونوا قدوة في الانضباط الأكاديمي والالتزام بقيم النزاهة والتميّز، وصقل قدرات الطلبة العملية والفكرية.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز التطوير الأكاديمي الدكتورة تغريد أبو حمدان أن هذا اللقاء يُعقد سنويًا لأعضاء هيئة التدريس الجدد، ويشتمل على لقاء تعارفي مع مديري الدوائر والوحدات الإدارية للتعريف بأنظمة الجامعة وخدماتها، إضافة إلى برنامج التدريب الأساسي الذي يُقدَّم بشكل مكثف على مدار أسبوعين قبل بدء التدريس للفصل الدراسي الأول. ويغطي التدريب إعداد الخطط الدراسية، والإرشاد الأكاديمي، ومنصات التعليم الإلكتروني مثل مودل، بلاكبورد، وميكروسوفت تيمز، إلى جانب منهجيات التعليم الإلكتروني، وحوسبة الامتحانات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي.