في لقاءين مع راديو هلا FM وإذاعة ميلودي..د.الحوراني يضيء على التعليم التقني ودوره بتهيئة الشباب لسوق العمل

وطنا اليوم:حول كلية التعليم التقني المستحدثة في جامعة عمان الاهلية وأهمية تخصصاتها في ظل حصولها على اعتماد مؤسسة بيرسون العالمية ، وخاصة للطلبة الحاصلين على معدل 50% فما فوق، سواء على صعيد توفّر وظيفة مضمونة في سوق العمل أوإمكانية التجسير لبرامج البكالوريوس في ذات التخصصات في بريطانيا لمدة سنة واحدة بعد الدبلوم للحصول على البكالوريوس او التجسير في الجامعة ذاتها ، الى جانب التطورالكبيرالذي تشهده الجامعة في كافة التخصصات وفي التصنيفات العالمية وفي كافة المجالات … كان هذان اللقاءان مع راديو هلا ومع إذاعة ميلودي (كلاً على حدة ) مع الدكتورماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء / رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية .

فأول أمس ومع برنامج ” JESSY LIVE ” في اذاعة ميلودي والذي تقدمه جيسي ابو فيصل أكد د.الحوراني (بعد ان شكر الاذاعة ومقدمة البرنامج وأسرة البرنامج) على مواكبة جامعة عمان الاهلية للتطورات المتسارعة عالميا في المجالات التعليمية والاقتصادية والتقنية ، مما استوجب نقلة نوعية في استحداث تخصصات جديدة تواكب هذا التغيير وتواكب متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا. وان العالم تغيّر ولا بد من الوعي بمواكبة التغييرات وخصوصا في مجال التعليم والجامعات والقبول والبرامج المطلوبة في سوق العمل. حيث كان لابد من نقلة نوعية في مختلف التخصصات في الجامعة لتصبح بمعظمها تقنية وتطبيقية ، كما تم ادخال الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في كافة تخصصات الجامعة ، وأيضا تم استحداث الكثير من التخصصات الجديدة التي تواكب التطورات الحديثة وأسواق العمل.

وأشار الى عدد من التخصصات الهامة في الجامعة ومنها : علم التجميل والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والسمع والنطق ، الى جانب تخصص التمريض الذي بامكان الطالب الحصول على وظيفة وشقة وراتب عال وجنسية في النمسا والمانيا .

منوها الى ان هناك ما يقارب 60% من الطلبة من جنسيات من خارج الاردن وما لذلك من أثرايجابي كبير في شتى المجالات.

وقال : أن عمان الاهلية ، وانسجاما مع رؤية سمو ولي العهد بالاهتمام بالتعليم التقني ، وبتأسيس جامعة الحسين التقتنية ، بادرت لتأسيس وترخيص أول كلية تقنية بالجامعات الخاصة بالاردن وهي كلية التعليم التقني الحاصلة على موافقة التعليم العالي والحاصلة على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية BTEC الدولية ( المعتمدة من 75 دولة عالميا ).

وذكر أن الكلية حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية بتخصصات :

التصميم الداخلي ، هندسة السيارات ، هندسة البرمجيات ، الفيلم والتلفزيون الى جانب تخصص الدبلوم الوطني تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

مشيرا الى إمكانية الطالب الخريج اما الذهاب لسوق العمل وهو متاح ومضمون في الاردن او الدول التي تعتمد برنامج بيرسون أو استكمال سنة دراسية واحدة بعد الدبلوم للحصول على البكالوريوس من بريطانيا أو التجسير بذات التخصصات في الجامعة للحصول على البكالوريوس .

وأكد حول التصنيفات العالمية أن جامعة عمان الاهلية بالصدارة محليا وإقليميا في التصنيفات العالمية كيو.اس والتايمز ، وانها بطريقها للدخول بتصنيف شنغهاي ، مؤكدا على اهمية تصنيف التخصصات وحصولها على اعتمادات دولية متميزة وليس فقط التصنيف العام للجامعة .

وأضاف: الوظيفة ليست ترفاً وليست الشهادة للتعليق على الحائط بل هي مفتاح لخوض غمار العمل وبناء المستقبل .

واكد انه لم يعد المعدل 50% فما فوق عقبة بوجه الطالب لاستكمال دراسته في مثل هذه الكلية وتخصصاتها المعتمدة وامكانية التجسير للبكالوريوس بذات التخصص.

كما تقدم د. الحوراني بالشكر لمعالي وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي على الدعم الذي قدموه في مجال التعليم التقني والتسهيل على الطلبة .

واختتم اللقاء بنصيحة لترك الطالب أن يختار التخصص الذي يحبه لانه سيبدع فيه ويتميز .

ويوم أمس ومع برنامج “مروحين مع نسرين” في راديو هلا FM والذي تقدمه نسرين أبو دية ، قدم د. ماهر الحوراني الشكر( لراديو هلا ولمقدمة البرنامج ) معربا عن الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة والجيش العربي والمتقاعدين وأبنائهم .

وأشار في بداية حديثه الى أن جامعة عمان الاهلية هي أول جامعة خاصة في الاردن والوطن العربي بدأت التدريس منذ 1990، مشيرا الى بدايات التاسيس وجهود المرحوم معالي أ.د. ناصرالدين الاسد وجهود والده المرحوم د. احمد الحوراني والحرص والتصميم على النجاح .

واكد ان جامعة عمان الاهلية ذات دور قيادي في المبادرة لتغيير نمطية التعليمي التقليدي خصوصا في ظل التطورات والتغييرات العالمية وتغيّر متطلبات الاسواق العالمية ، حيث كان لابد من نقلة نوعية في مختلف التخصصات لتصبح بمعظمها تقنية وتطبيقية ، كما تم ادخال الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في كافة تخصصات الجامعة ، وأيضا تم استحداث الكثير من التخصصات الجديدة التي تواكب التطورات الحديثة وأسواق العمل.

كما اشار الى العديد من التخصصات في مجالات الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات وغيرها والتي شهدت تحوّلا وتغيّرا كبيرا في ظل المتطلبات الحديثة لأسواق العمل العالمية .

وأكد حول التصنيفات العالمية أن جامعة عمان الاهلية بالصدارة محليا وإقليميا في التصنيفات العالمية كيو.اس والتايمز ، وانها بطريقها للدخول بتصنيف شنغهاي ، مؤكدا على اهمية تصنيف التخصصات وحصولها على اعتمادات دولية متميزة وليس فقط التصنيف العام للجامعة .

وأشار الى أن جامعة عمان الاهلية اقتدت بتوجيهات سمو ولي العهد ونظرته الثاقبة بتأسيس جامعة الحسين التقنية ، حيث كانت جامعة عمان الاهلية سباقة بافتتاح كلية التعليم التقني بتخصصات مطلوبة بسوق العمل والحصول على اعتماد بيرسون ” BETC ” العالمي حيث يدرس الطالب الناجح بالثانوية العامة بمعدل ما فوق 50 بالمائة سنتين ليحصل على الدبلوم وبعد التخرج تُوفّر له فرصة العمل في 75 دولة في العالم ، أو بإمكانه الدراسة سنة واحدة في بريطانيا ليحصل على درجة البكالوريوس أو التجسير في جامعة عمان الاهلية للحصول على درجة البكالوريوس بذات التخصص .

وأكد أن من نجح بالثانوية العامة بمعدل أقل من 60% ليس فاشلا وأن أمامه فرص ليدرس بما يتناسب مع قدراته واستكمال دراسته بتخصصات مطلوبة في سوق العمل .

وأشار إلى التخصصات التي يوفرها هذا البرنامج ” بيرسون – BTEC ” في الجامعة منها : هندسة السيارات وهندسة البرمجيات والفيلم والتلفزيون والتصميم الداخلي الى جانب البرنامج الوطني تكنولوجيا الاجهزة الطبية .

*** اللقاء مع إذاعة ميلودي ………فيديو :

https://www.facebook.com/share/v/1FitrpNDwH/

*** اللقاء مع راديو هلا ….. فيديو :

https://www.facebook.com/share/v/1Qkh43hJZc/