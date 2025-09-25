بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة: صوت الأمة وضمير الشعوب

25 سبتمبر 2025
خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة: صوت الأمة وضمير الشعوب

بقلم : الدكتور سداد الرجوب
كاتب سياسي

جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الأمم المتحدة كصرخة حق ونداء صدق، تجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية ليصبح مرآةً لضمير الشعوب، ولسان حال الأمة التي أنهكتها الأزمات وأرهقتها الحروب والمؤامرات.

لم يكن خطابًا عابرًا ولا مجرد كلمات تُلقى في قاعة كبرى، بل كان موقفًا تاريخيًا يضع النقاط على الحروف ويعيد القضايا المصيرية إلى موقعها الصحيح في جدول الاهتمام الدولي.

لقد تحدث جلالة الملك بجرأة ومسؤولية، فعبّر عن نبض الشارع العربي والإسلامي، وعن مشاعر الملايين الذين يتطلعون إلى كلمة حق تقال في وجه الظلم والهيمنة. وحينما شدد على أن الشجب والاستنكار وحدهما لا يكفيان، كان يوجه رسالة واضحة إلى العالم: إن وقت الأقوال الفارغة قد انتهى، وحان زمن الأفعال والمواقف الملموسة التي تصون الحق وتحمي الإنسان.

خطاب جلالة الملك لم يكن رسالة إلى الحكومات وحدها، بل إلى شعوب العالم أجمع، ليذكرهم بأن هناك شعبًا يُعاني تحت الاحتلال، وأمةً ما زالت تتمسك بحقها في الحرية والكرامة.
لقد جسّد الخطاب المعادلة الصعبة: قوة المنطق وبلاغة الموقف، واستنهاض الضمير العالمي كي يعود إلى جادة العدل.

إنها لحظة فاصلة حين يتحول خطاب قائد إلى وثيقة أخلاقية وسياسية في آن واحد، وحين يجد الناس في كلماته انعكاسًا لآمالهم وآلامهم.
ومن هنا، فإن خطاب الملك في الأمم المتحدة ليس مجرد حدث سياسي عابر، بل علامة فارقة تؤكد أن الأمة ما زال لها صوت واحد يعلو، وراية واحدة ترفرف، ورسالة خالدة لا تسقط بالتقادم
: فالحق لا يُهزم وإن طال الزمن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح