بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد أهمية العمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة تنهي الحرب

26 ثانية ago
الملك يؤكد أهمية العمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة تنهي الحرب

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الولايات المتحدة وقطر في نيويورك، أمس الثلاثاء، استعداد كل الدول المشاركة في الاجتماع، للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة، تنهي الحرب والمعاناة.
وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي انعقد لبحث سبل وقف الحرب على غزة، أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات دون عوائق يشكل أولوية قصوى.
ودعا جلالته إلى العمل على استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: “بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعا آخر يندلع في الضفة الغربية”.
وأضاف جلالة الملك أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سيقوض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكد جلالته الدور المهم للولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنهاء الحرب على غزة وتحقيق السلام العادل.
وشارك في الاجتماع الرئيس دونالد ترمب، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:31

القوة الداخليه القويه

09:28

بانخفاض 25% عن العام الذي سبقه؛ ( 318 ) مليون دينار فائض تأميني للضمان لسنة 2024

09:27

تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

09:23

مصفاة البترول : نمضي بخطوات جدية لتنفيذ مشروع توسعة المصفاة

09:21

المدن الصناعية : 66 استثمارا جديدا خلال النصف الأول من العام بقيمة 57 مليون دينار

09:20

كلمة ملكية في منصة أممية… خطاب بحجم الأمة

09:17

بعد اجتماعه بقادة عرب ومسلمين.. ترامب يلوح بنتائج عظيمة والتفاصيل معلقة

09:10

الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين في غزة ومسيّرات تستهدف أسطول الصمود

08:24

نرفع أصواتنا للعدالة واحلال السلام

07:22

السفارة السعودية والعاصمة عمّان تتوشّح بالأخضر.. والمدرج الروماني وأبرز مياديين وشوارع العاصمة الأردنية تتزيّن احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95

06:52

لا ليس حباً والذي خلق الورى

22:50

الميثاق الوطني: يشيد بمضامين كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفيات
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاحوفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025