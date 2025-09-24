بنك القاهرة عمان
بانخفاض 25% عن العام الذي سبقه؛ ( 318 ) مليون دينار فائض تأميني للضمان لسنة 2024

الخبير موسى الصبيحي

بلغت الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات وتوابعها) للعام 2024: ( 2.392 ) مليار دينار ( ملياران و “392” مليون دينار).

وفي المقابل بلغت النفقات التأمينية والإدارية وغيرها للمؤسسة خلال العام ذاته ( 2.074 ) مليار دينار ( ملياران و “74” مليون دينار ).

وبذلك بلغ الفائض التأميني المتحقق للمؤسسة خلال العام المذكور ( 318 ) مليون دينار بانخفاض مقداره ( 106 ) ملايين دينار عن الفائض المتحقق لسنة 2023 وبنسبة انخفاض بلغت (25%) وهو ما كنت توقّعته تماماً في منشورات سابقة.

ملاحظة: الأرقام أعلاه تخص النشاط التأميني لمؤسسة الضمان (اشتراكات وتوابعها) ولا تتضمن عوائد الاستثمار التي حققها صندوق استثمار أموال الضمان.


