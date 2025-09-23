بنك القاهرة عمان
الوطنية الحقّة… صدقٌ وشجاعة

ساعتين ago
بقلم الدكتوره هند جمال فالح الضمور.

الوطنية ليست شعارًا يُرفع عند الحاجة، ولا كلمات منمّقة تُقال في المناسبات، بل هي التزامٌ صادق بالحق، وحرصٌ على أن يبقى الوطن قويًّا وسليمًا مهما كانت التحديات.
إنّ التستّر على الأخطاء أو طمس الحقائق لا يخدم الوطن، بل يزيد الجراح عمقًا ويُضاعف الأعباء على الناس. فالوطن الذي نحبه يستحق أن نكون أمناء معه، وأن نمتلك الجرأة لقول الحقيقة حتى لو كانت قاسية، لأن الحقيقة – مهما بدت مُرة – هي الطريق الأول نحو الإصلاح والبناء.

من يُخفي الخلل يتركه يتمدد في الجسد الوطني حتى يستعصي علاجه، أما من يكشفه بشجاعة، فإنه يفتح باب المعالجة ويمنح المجتمع فرصة للتصحيح والنهوض. الوطنية الحقة لا تُقاس بمدى قدرتنا على المديح، بل بقدرتنا على مواجهة الأخطاء والسعي لتجاوزها بما يحفظ كرامة الوطن وحقوق مواطنيه.

فلنكن جميعًا أوفياء لوطننا بصدقنا وحرصنا، ولنجعل من كشف الحقائق جسراً نحو مستقبلٍ أفضل، لا سلاحًا لتصفية الحسابات، بل وسيلة لتطهير الدروب من كل ما يعطّل مسيرتنا.


