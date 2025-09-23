جامعة فيلادلفيا تهنئ الطلبة السعوديين باليوم الوطني السعودي

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وطلبة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك لطلبتها السعوديين، بمناسبة الذكرى الـ 95 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

سائلين المولى عز وجل ان يديم على المملكة الشقيقة نعمة الامن والأمان والعزة والتقدم في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله

وكل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا بألف خير