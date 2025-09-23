بنك القاهرة عمان
باحثان من “صيدلة فيلادلفيا” ينشران كتابًا علميًا جديدًا عبر دار النشر الأميركية العالمية “وايلي”

23 سبتمبر 2025
باحثان من "صيدلة فيلادلفيا" ينشران كتابًا علميًا جديدًا عبر دار النشر الأميركية العالمية "وايلي"

وطنا اليوم:في إنجاز علمي وأكاديمي جديد يُضاف إلى رصيد جامعة فيلادلفيا في دعم البحث العلمي، أصدر كل من الدكتور محمد بيان والدكتور بالاكومار شاندراسيكاران من كلية الصيدلة كتابًا علميًا متخصصًا بعنوان:”البوليمرات في الأغذية والأدوية الوظيفية: الكيمياء والتطبيقات الأساسية”، حيث تــم تحكيــم الكتــاب وطباعتــه ونشره مــن خلال دار النشر الأميركية العالمية (وايلي).
ويوفر الكتاب للقراء فهمًا نظريًا وتطبيقات عملية للبوليمرات في اكتشاف الأدوية الجديدة وتطوير المنتجات الغذائية. ويغطي طيفًا واسعًا من المواضيع والمفاهيم الأساسية في المجال، كما ويتناول الكتاب مواضيع متخصصة مثل البوليمرات الدقيقة الطبيعية في الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية، والتي تُعد ذات صلة خاصة بالاتجاهات الحالية في البحث والتطوير في مجالي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ويُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا للطلاب والعلماء والباحثين والمهنيين في مجالات الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية
وأعرب الدكتور بيان عن اعتزازه بالدور الريادي الذي تضطلع به جامعة فيلادلفيا في تعزيز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الجامعة من دعم فعّال لأعضاء الهيئة التدريسية يشكل نموذجًا يحتذى به في تمكين الباحثين وتحفيزهم على الإبداع، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.


