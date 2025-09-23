بنك القاهرة عمان
وظيفة العقل في ادارة الدول

23 سبتمبر 2025
وظيفة العقل في ادارة الدول

د. عادل يعقوب الشمايله

الحكمُ المستدام sustainable governance يتطلبُ ان تكونَ السلطةُ التي تُمارسُ الحكمَ عاقلةً.
وحتى تكونَ السلطةُ عاقلةً يتوجبُ عليها ان تحتكمَ ل وتحكمَ بقوانينَ عاقلةً.
وحتى تكونَ القوانينُ عاقلةً يجب ان تُصدرها او تسنها سلطةٌ تشريعيةٌ عاقلة. وحتى تتوفرَ السلطةُ التشريعيةُ العاقلة يجب ان ينتخبها شعبٌ عاقل.
ولكي يُثبتُ الشعبُ عقلانيتهُ عليه ان يستخدم عقلهُ عندَ اختيار النائبِ الذي يُمثلهُ في السلطةِ التشريعيةِ، وليسَ اختيارَ ابن العشيرة حتى ولو كان َ بلا مواصفات، أو ابن المنطقة او المحافظة ايضا حتى ولو كانَ بدون مواصفات، او عضو الحزبِ حتى ولو كان بدون مواصفات او الصديق بدون مواصفات.
القرارُ العقلانيُ Rational decision هو عمليةُ اختيارِ بديلٍ أو إجراءٍ محددٍ استنادًا إلى تحليل منطقي ومنهجي للمعلومات المتاحة، بحيث تتمُ موازنةُ التكاليف مع الفوائد، ومقارنة البدائل للوصول إلى البديل الافضل الذي يُحققُ النتيجة الأكثر كفاءة وفعالية، بعيدًا عن التأثيرات العاطفية أو التحيزات الشخصية.
إنَّ استخدام العقل في الإدارة يعني اعتماد منهج علمي يقوم على تحليل البيانات، ودراسة البدائل، وتقدير المخاطر قبل الشروع في اتخاذ القرار. هذا النهج يقلل من احتمالية الوقوع في أخطاء ناتجة عن العاطفة أو التسرع، ويعزز الثقة بين متخذي القرار والجمهور أو العاملين داخل المؤسسة.
وفي السياق السياسي، يسهم القرار العقلاني في تحقيق الاستقرار وبناء السياسات العامة على أسس موضوعية تراعي المصلحة الوطنية بعيداً عن المصالح الفردية أو الضغوط الآنية. أما في الإدارة الاقتصادية والمؤسسية، فإنَّ العقلانية تقود إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة.
وبالتالي، فإن غياب العقلانية في الإدارة يؤدي إلى العشوائية وضعف الكفاءة، بينما يُرَسخُ حضورها ثقافةً مؤسسيةً قائمة على الانضباط والابتكار والمسؤولية. ومن هنا، يصبحُ العقلُ ليس مجرد أداة للتفكير، بل هو قاعدةً للحكم الرشيد والإدارة الناجحة في مختلف القطاعات.
العقلانية في اتخاذ القرار تُعد من أهم ركائز علم الإدارة والعلوم السياسية، لأنها تضمن التوازن بين الأهداف الاستراتيجية والموارد المتاحة، وتؤسس لحوكمة رشيدة قائمة على الشفافية والكفاءة.


