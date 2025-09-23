فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والتحويل بين التخصصات لمرحلة البكالوريوس

وطنا اليوم:يبدأ، الثلاثاء، تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة “إساءة الاختيار”، أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، لمرحلة البكالوريوس للدورة العامة 2025-2026.

وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس.

وأشارت الوحدة إلى أنه تم تجهيز برمجية تتيح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة العامة الحالية 2025-2026، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وبينت الوحدة التخصصات الجديدة المتاحة ضمن خيارات الانتقال:

جامعة الحسين بن طلال: تخصص الأمن السيبراني والحوسبة المستحدثة، تخصص العلاج الطبيعي

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحصن الجامعية: تخصص نظم المعلومات الإدارية، تخصص إدارة الأعمال، تخصص التغذية والتصنيع الغذائي

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الأميرة عالية الجامعية: تخصص التربية الخاصة / الموهبة والإبداع

جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز (السلط): تخصص علم الحاسوب، تخصص الطفولة المبكرة

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون: تخصص الإدارة السياحية، تخصص علم الحاسوب.