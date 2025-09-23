بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والتحويل بين التخصصات لمرحلة البكالوريوس

دقيقة واحدة ago
فتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والتحويل بين التخصصات لمرحلة البكالوريوس

وطنا اليوم:يبدأ، الثلاثاء، تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة “إساءة الاختيار”، أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، لمرحلة البكالوريوس للدورة العامة 2025-2026.
وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس.
وأشارت الوحدة إلى أنه تم تجهيز برمجية تتيح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة العامة الحالية 2025-2026، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وبينت الوحدة التخصصات الجديدة المتاحة ضمن خيارات الانتقال:

جامعة الحسين بن طلال: تخصص الأمن السيبراني والحوسبة المستحدثة، تخصص العلاج الطبيعي

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحصن الجامعية: تخصص نظم المعلومات الإدارية، تخصص إدارة الأعمال، تخصص التغذية والتصنيع الغذائي

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الأميرة عالية الجامعية: تخصص التربية الخاصة / الموهبة والإبداع

جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز (السلط): تخصص علم الحاسوب، تخصص الطفولة المبكرة

جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون: تخصص الإدارة السياحية، تخصص علم الحاسوب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:01

موجة مقاطعة واسعة ضد أوبر بعد شراكتها مع شركة إسرائيلية

09:51

وفيات الثلاثاء 23-9-2025

09:42

الاحتلال يقر بمقتل ضابط شمال غزة

09:39

الملكة تنتقد تفاوت الدعم العالمي للنساء خلال كلمة لها في مقر الأمم المتحدة

09:36

الملك يلقي خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

09:34

الشرع وبتريوس وجهاً لوجه .. من ساحات الحرب إلى منصات الحوار

09:26

بيان صادر عن حزب العمال : نثمن الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ولكن المطلوب اليوم وقف حرب الإبادة وعقاب إسرائيل

09:24

ترفيع الموظف وإنهاء خدمته وإحالته على “المبكر”؛ كيف نُفيد الموظف من الترفيع.؟

09:23

الأمة التي تهدد بالكلام وتفقد الأرض بالسكوت

09:22

دلالات .. موجة الاعتراف بدولة فلسطين

09:18

الجيش يقرر نقل المستشفى الأردني في تل الهوا إلى خان يونس بغزة

09:14

الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025