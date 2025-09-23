بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

ترفيع الموظف وإنهاء خدمته وإحالته على “المبكر”؛ كيف نُفيد الموظف من الترفيع.؟

49 ثانية ago
ترفيع الموظف وإنهاء خدمته وإحالته على “المبكر”؛ كيف نُفيد الموظف من الترفيع.؟

الخبير موسى الصبيحي

تصدر الكثير من قرارات المسؤولين بإنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر وترفيعه إلى الدرجة التي تلي درجته، فهل يستفيد الموظف من هذا الترفيع وهل ينعكس ذلك على راتبه التقاعدي المبكر.؟

الحقيقة أن قرار ترفيع الموظف يعني حصوله على زيادة الدرجة، من اليوم التالي لترفيعه، وأن الأصل في هذه الزيادة أن تدخل ضمن الأجر الإجمالي الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان، حتى تنعكس على حسبة راتبه التقاعدي مستقبلاً.
ومن أجل أن يستفيد فعلاً لا بد من مرور فترة على اشتراكه بعد تاريخ الترفيع، والمدة اللازمة في حالات التقاعد المبكر هو مرور خمس سنوات ( 60 شهر) من تاريخ ترفيعه لكي يستفيد استفادة كاملة من زيادة أجره وتنعكس الزيادة على راتبه التقاعدي المبكر، وذلك لأن معادلة احتساب راتب التقاعد المبكر لهؤلاء المحالين تعتمد على متوسط أجورهم الخاضعة للضمان خلال أل ( 60 ) اشتراكاً الأخيرة.

بعكس ذلك ستكون الاستفادة محدودة في حال استمر الموظف في عمله لمدد أقل بعد ترفيعه. أما إذا تم الترفيع كما في كتاب وزير التربية “المرفق” حيث قرّر ترفيع (44) موظفاً اعتباراً من 30-9-2025 وإنهاء خدماتهم بإحالتهم على التقاعد المبكر بنفس التاريخ فلن يستفيد الموظف فلساً واحداً في راتبه التقاعدي كنتيجة لهذا الترفيع.

النصيحة؛ إذا أردتم أن يستفيد الموظف من ترفيعه وأن ينعكس الترفيع بفائدة مادية ولو بسيطة على راتبه التقاعدي المبكر الذي أرغمتموه عليه، فلا أقل من أن يكون قرار إنهاء خدمته وإحالته بعد (12) شهراً حدّاً أدنى من تاريخ ترفيعه من أجل أن تدخل زيادة الدرجة في أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، بالتالي تدخل ولو جزئياً في متوسط الأجر الذي يُحسَب على أساسه راتبه التقاعدي المبكر فيستفيد ويتحسّن راتبه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:23

الأمة التي تهدد بالكلام وتفقد الأرض بالسكوت

09:22

دلالات .. موجة الاعتراف بدولة فلسطين

09:18

الجيش يقرر نقل المستشفى الأردني في تل الهوا إلى خان يونس بغزة

09:14

الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

09:10

عباس: ندين قتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر

02:16

السلوكيات الخاطئة عند الطلاب محاضرة في مدرسة ماعين الثانوية للبنات

00:03

العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : الأردن شريك فلسطين في حلم الدولة والاستقلال

21:52

“شومان” تنظم ماراثونا للقراءة الاثنين المقبل في مختلف محافظات المملكة

20:40

الأردن يمر بحالة جفاف الأصعب من نوعها منذ سنوات طويلة

20:21

حماس تبعث رسالة لترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة

20:02

إحباط محاولة تسلل شخص على الواجهة الشمالية للمملكة

19:57

فشل أخذ عطوة عشائرية بقضية مقتل الشاب حمزة القادري

وفيات
اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025