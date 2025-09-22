بنك القاهرة عمان
الجيش يبدأ بتركيب خلايا شمسية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

43 ثانية ago
الجيش يبدأ بتركيب خلايا شمسية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة للمديريات المعنية بالبدء بإجراءات تركيب خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني،
ويعكس القرار اهتمام القوات المسلحة الأردنية بالشهداء وذويهم وتخفيفاً من الأعباء المالية المترتبة عليهم شهرياً لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، إذ ستكون الخلايا الشمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية بقدرة (3,6 كيلو واط) حيث سيتم النظر بكافة الطلبات المقدمة للاستفادة من تركيب نظام الطاقة، وفقاً للشروط التالية:

أولاً: أن يكون المستفيد مالكاً للمنزل الذي سيتم تركيب النظام عليه، سواء كان داخل أو خارج التنظيم.

ثانياً: إذا كان المنزل ضمن مبنى مكون من عدة شقق سكنية يشترط إحضار عدم ممانعة من تركيب النظام من سكان المبنى.

ثالثا: إحضار الوثائق التالية:

۱. مخطط موقع تنظيمي.

2. مخطط أراضي.

3. سند تسجيل.

4. صورة عن هوية المستفيد.

5. براءة ذمة المستفيد من شركة توزيع الكهرباء حسب مناطق الرخصة (يتم طلبها عند التنفيذ).

على الراغبين بالاستفادة وحسب الأولويات الواردة في التعليمات الإدارية لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مراجعة مديرية شؤون الأفراد – شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين لتزويدهم بكتاب لمراجعة الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.


