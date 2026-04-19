أمانة عمّان: المرحلة الثانية من مشروع ضبط المخالفات بعد حزيران

وطنا اليوم:تبدأ أمانة عمّان الكبرى المرحلة الثانية من مشروع تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، بعد شهر حزيران المقبل، وفقًا لمدير دائرة عمليات المرور شادي الروابدة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ بعد شهر حزيران، عبر تركيب كاميرات حديثة ومتطورة ترصد تغيير المسرب على الشوارع والمحاور الرئيسة، إضافة إلى ضبط مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، والوقوف أو التوقف في الأماكن غير المخصصة.

وكانت أمانة عمّان الكبرى قد بدأت، اعتبارًا من الأحد، تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، وذلك في إطار سعيها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وأوضح أن الأمانة تُطلع السائقين على تفاصيل المشروع ومواقعه، مع وجود شواخص إرشادية تنبه لذلك.

وبخصوص نظام متوسط السرعة، قال الروابدة إنه يُطبّق في الأردن لأول مرة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الأمانة يهدف إلى الحفاظ على السلامة المرورية.

وحول جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المشاريع، قال إن أمانة عمّان تعمل باستمرار على صيانة البنية التحتية، من خلال تعبيد الطرق ضمن حدودها، ووضع الشواخص والإنارة، لرفع مستوى السلامة المرورية.

ولفت الروابدة إلى أن الحزمة الجديدة من المشروع، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، تضم ثلاثة أنواع من المخالفات، وهي: السرعة الزائدة، وقطع الإشارة الحمراء، وتغيير المسرب عند حرم الإشارة الضوئية، والوقوف على ممرات المشاة عند التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية، إضافة إلى نظام متوسط السرعة على المحاور الرئيسة.

وأوضح أن المواقع المشمولة بالمشروع مُعززة بشواخص إرشادية وعلامات تنبه السائقين.

وأوضح أن اختيار مواقع الكاميرات جاء بناءً على دراسات مرورية مشتركة مع المعهد المروري الأردني وإدارة السير، حيث تم التركيز على المواقع التي تشهد نسبًا مرتفعة من الحوادث، والتي تبين أن السبب الرئيس فيها هو السرعة الزائدة.