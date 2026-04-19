الأغوار الشمالية: قام بشراء أسمدة لأشجاره ليكتشف بأنها ملح طعام

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قام احد المزارعين بشراء كميات من الأسمدة لغايات تسميد أشجار الحمضيات، الا انه وبعد أيام من عملية تسميد الأشجار شعر المزارع بأن الاشجار تراجعت بشكل كبير وتغير لونها.
وعلى الفور قام المزارع بإبلاغ مديرية زراعة الأغوار الشمالية لتقوم على الفور بالكشف واخذ العينات من التربه.
وبعد فحص العينات كانت الصدمة، حيث تبين للمختبرات الزراعية بأن السماد هو عبارة عن ملح طعام تم بيعه للمزارعين على انه سماد للاشجار وتوزيعه على عدد من محلات المواد الزراعية لغايات بيعه للمزارعين.
وعلى الفور قامت مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإتخاذ اجراءات فوريه قادت لضبط كميات كبيرة من الأكياس التي تحمل علامات تجارية تحتوي بداخلها على اسمدة وبعد فحصها تبين ان ما بداخلها هو ملح طعام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين
كميات من ملح الطعام تتحفظ عليها الجهات المختصة لغايات اتلافها بعد ضبطها داخل محال المواد الزراعية.


24 ساعة
20:42

إرادة ملكية بقبول استقالة الحمارنة من عضوية مجلس الأعيان

20:09

حريق يلتهم 1000 منزل بماليزيا ويشرد آلاف العائلات

20:04

مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية

19:54

واشنطن وتل أبيب تستعدان لانهيار الهدنة مع ايران بتحديث بنك الاهداف

19:47

دمشق تعلن إحباط مخطط لخلية تابعة لحزب الله لإطلاق صواريخ من القنيطرة

19:39

أمانة عمّان: المرحلة الثانية من مشروع ضبط المخالفات بعد حزيران

19:14

14 إصابة جراء حريق في مدينة الحسن الصناعية بالرمثا

19:10

الأردن والسعودية يتفقان على المباشرة بدراسة مشروع الربط السككي

19:07

الملك: موقع الأردن ودوره الإقليمي أساس صلب للشراكة والحوار مع فنلندا

19:03

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحدقرارات لمجلس الوزراء تتعلق بتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات

16:53

الصناعة والتجارة : لم نرصد شكاوى حول احتكار في الأسواق

16:45

إصابات جراء حريق في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي