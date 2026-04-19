الأغوار الشمالية: قام بشراء أسمدة لأشجاره ليكتشف بأنها ملح طعام

وطنا اليوم:قام احد المزارعين بشراء كميات من الأسمدة لغايات تسميد أشجار الحمضيات، الا انه وبعد أيام من عملية تسميد الأشجار شعر المزارع بأن الاشجار تراجعت بشكل كبير وتغير لونها.

وعلى الفور قام المزارع بإبلاغ مديرية زراعة الأغوار الشمالية لتقوم على الفور بالكشف واخذ العينات من التربه.

وبعد فحص العينات كانت الصدمة، حيث تبين للمختبرات الزراعية بأن السماد هو عبارة عن ملح طعام تم بيعه للمزارعين على انه سماد للاشجار وتوزيعه على عدد من محلات المواد الزراعية لغايات بيعه للمزارعين.

وعلى الفور قامت مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإتخاذ اجراءات فوريه قادت لضبط كميات كبيرة من الأكياس التي تحمل علامات تجارية تحتوي بداخلها على اسمدة وبعد فحصها تبين ان ما بداخلها هو ملح طعام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين

كميات من ملح الطعام تتحفظ عليها الجهات المختصة لغايات اتلافها بعد ضبطها داخل محال المواد الزراعية.