الأردن والسعودية يتفقان على المباشرة بدراسة مشروع الربط السككي

وطنا اليوم:عقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين اجتماعا ثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) مع وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، في إطار الاتفاقيات القائمة بين البلدين الشقيقين.

وتركزت المباحثات على آليات تطوير مشروع الربط السككي بوصفه أحد المشاريع المحورية في تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين الدول المعنية، بما يسهم في ربط الأسواق الإقليمية ورفع كفاءة منظومة النقل.

وأكد القطامين خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط السككي الإقليمي، مشددا على جاهزية وزارة النقل بكافة كوادرها الفنية والإدارية لتوفير الدعم الكامل ومتابعة المتطلبات اللازمة، بما يضمن المضي قدما في تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وتعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

من جانبه، دعا وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الأردن والسعودية وسوريا، تتولى دراسة المسارات والخطوط المقترحة للربط السككي، مع التركيز على محور جابر – العمري كنقطة ربط رئيسية، إلى جانب إعداد تصور متكامل يشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وقال الجاسر إن المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة سكك حديدية متطورة يبلغ طولها نحو 5,500 كم، مشيرا إلى أنها تمتد حتى الحدود الأردنية، ما يعزز من فرص تنفيذ المشروع مستقبلا بكفاءة عالية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مباشرة اللجان الفنية المختصة أعمالها بشكل فوري، لعقد اجتماعات متتالية لبحث الجوانب الفنية والتشغيلية للمشروع، وإعداد الدراسات اللازمة ووضع التصورات التنفيذية، بما يضمن المضي قدما في مشروع الربط السككي وفق الأسس الفنية المعتمدة.