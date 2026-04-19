14 إصابة جراء حريق في مدينة الحسن الصناعية بالرمثا

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أصيب 14 شخصا بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، الأحد، جراء حريق شب داخل أحد مصانع الكيماويات في مدينة الحسن الصناعية في لواء الرمثا بمحافظة أربد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الحريق شب في خزان يحتوي على المبيدات الحشرية، كما تسبب ذلك بحدوث عملية عصف وتفريغ وميضي بمحيط الحريق، أدى إلى إصابة (14) شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.
وأضاف أن طواقم الإطفاء قامت بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته(25)م2 والسيطرة عليه بالكامل ومنعت امتداده إلى باقي ارجاء المصنع الذي يتكون من طابقين بمساحة اجمالية تقارب(3500)م2.
وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.


