الجبور يرعى احتفالاً وطنياً نظمته بلدية مادبا الكبرى بمناسبة يوم العَلَم الأردني

وطنا اليوم – رعى عطوفة محافظ مادبا السيد حسن الجبور اليوم الأحد الاحتفال الوطني الذي نظّمته بلدية مادبا الكبرى بمناسبة يوم العَلَم الأردني، في مبنى دار السرايا، وسط حضور رسمي وشعبي واسع وأجواء غلب عليها الفخر والاعتزاز.

ومع بداية الحفل ارتفعت الراية الأردنية خفّاقة على أعلى سارية في قلب المدينة، في مشهد مهيب تزامن مع عزف السلام الملكي، حيث علت الهتافات وتوشّحت المكان مشاعر الولاء والانتماء.

وانطلقت بعدها المواكب الوطنية في استعراض لافت جاب شوارع مادبا، بمشاركة نادي الدراجات الملكي، ونادي السيارات الكلاسيك، إلى جانب موكب مديرية الأمن العام قوات الدرك وسير مادبا والمعهد المروري حيث تفاعل المواطنون على امتداد الطرقات، ملوّحين بالأعلام ومعبّرين عن فخرهم بهويتهم الوطنية.

كما شهدت الفعالية مسيرة وطنية حاشدة قادتها فرق كشافة اللاتين جسّدت وحدة الصف، واختُتمت بإطلاق 300 بالون بألوان العلم الأردني في ساحة السلام، لترتسم في سماء مادبا لوحة احتفالية نابضة بالحياة، تعكس روح الفرح والاعتزاز.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن جهود بلدية مادبا الكبرى لترسيخ رمزية العلم الأردني وتعزيز القيم الوطنية، في صورة مشرقة تؤكد مكانة مادبا مدينةً للانتماء والوفاء.