مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية

وطنا اليوم:أفادت شبكة “إن بي سي” نقلا عن الشرطة المحلية، مساء الأحد، بأن 8 أطفال قتلوا في إطلاق نار جماعي في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن ضباط شرطة شريفبورت استجابوا لبلاغ عن شجار عائلي في المربع السكني رقم 300 بشارع 79 الغربي بعد الساعة السادسة صباحا بقليل.

وأعلنت شرطة شريفبورت في لويزيانا أن إطلاق النار مرتبط بالعنف الأسري.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوفر بورديلون: “هذا مشهد مروع لم نشهد مثله من قبل”.

ووصف كريستوفر بورديلون مسرح الجريمة بأنه “واسع النطاق”، حيث امتد إلى منزلين في المنطقة ومنزل ثالث في شارع هاريسون المجاور.

وقال بورديلون خلال مؤتمر صحفي إن 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص ثمانية منهم لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 14 سنة.

وأضاف بورديلون: “قام مطلق النار بمجرد مغادرته المكان بسرقة سيارة بالقرب من زاوية شارع ويست 79 ولينوود، وعندها لحقت دوريات شرطة شريفبورت بتلك السيارة في حادثة مطاردة”.

وأكد بورديلون أن الضباط أطلقوا النار على المشتبه به وقتلوه أثناء المطاردة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه السلطات تعتقد أنه الشخص الوحيد الذي أطلق النار.

ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات حول المشتبه به، لكن بورديلون قال إن بعض الأطفال في المنازل “كانوا من نسله”، لا يزال التحقيق في حادثة إطلاق النار جاريا.