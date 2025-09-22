انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أفاد موقع “طقس العرب” بأن التوقعات الجوية تشير إلى تأثر المملكة بتقلبات جوية واضحة خلال الأسبوع الحالي، تبدأ بارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء، تتبعها كتلة هوائية خريفية نهاية الأسبوع تجلب معها انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة وأجواءً غير مستقرة مصحوبة بزخات من المطر.

ذروة الطقس الحار

يتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5 إلى 7 درجات مئوية.

وستكون الأجواء حارة نسبياً في معظم المناطق، وحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية قد تثير الغبار أحياناً.

بداية التحول وانخفاض ملموس على الحرارة

تبدأ الأجواء بالتغير يوم الأربعاء مع اقتراب كتلة هوائية خريفية، حيث سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الطبيعية.

وتتحول الأجواء إلى خريفية معتدلة مع ظهور بعض السحب واحتمالية لهطول أمطار خفيفة في مناطق محدودة شمال المملكة. ومع حلول الليل، يصبح الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد نسبي، مع احتمال تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.

توصيات الأربعاء: ارتداء ملابس دافئة ليلاً، والانتباه من تشكل الضباب في الجبال.

أجواء خريفية باردة وأمطار متوقعة

يزداد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الخريفية الخميس، لتنخفض درجات الحرارة وتصبح أقل من معدلاتها بحدود 3 إلى 5 درجات. وستكون الأجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق.

ومن المتوقع أن تسود أحوال جوية غير مستقرة، مع توقعات بـ هطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجنوبية، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

توصيات الخميس: الانتباه أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد هطولاً للأمطار، والحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب صباحاً أو الغبار عصراً.