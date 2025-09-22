بنك القاهرة عمان
السير : مزاد علني في 29 من الشهر الجاري لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي

20 ثانية ago
السير : مزاد علني في 29 من الشهر الجاري لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي

وطنا اليوم:في خطوة غير مسبوقة، ولأول مرة في المملكة، سيقام مزاد علني تخصص كامل عوائده لصالح صندوق دعم الجامعي.
فقد أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح مجموعة من أرقام المركبات الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني الوجاهي، ليُخصص ريعها لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.
وسيبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام يوم الاثنين الموافق 29/9/2025 في تمام الساعة الرابعة عصراً وينتهي في اليوم نفسه.
ومن شأن تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي تمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة وتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى ذويهم، وتعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب.
وقد تم عرض الأرقام على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة ترخيص السواقين والمركبات (www.dvld.gov.jo) والذي يمكن من خلاله معرفة الأرقام والشروط والأحكام وقيم التأمينات والمبلغ الافتتاحي لكل رقم مميَّز، وكل ما يتعلَّق بتفاصيل المزايدة على الأرقام.


