مستو : الهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الاثنين، إن الهجوم السيبراني الذي حدث السبت على المطارات الأوروبية لم يؤثر على الأردن.

وأضاف أن الهجوم السيبراني استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات الأوروبية.

ولفت إلى أن الهجوم أحدث ازدحامات وتأخيرا على بعض الرحلات القادمة للأردن.

ودعا مستو المسافرين إلى التأكد من رحلتهم قبل سفرهم بحال حدوث تأخير.

شركة الطيران أحيانا لا تستطيع الإبلاغ عن التأخيرات وإذا حاولت ولم تستطع فالمسافر يفقد حقة بالمطالبة بالعناية والتعويض” وفق مستو

وقال مشغلو مطارات أوروبية ، إن هجوما إلكترونيا استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة مما تسبب في تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن.

وذكر مطار بروكسل أن الهجوم عطل الأنظمة الآلية مما أتاح فقط إجراءات تسجيل الوصول والصعود يدويا.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “هذا يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات”.

وأضافت “يعمل مزود الخدمة بأقصى الجهود على حل المشكلة ويحاول معالجتها في أسرع وقت ممكن”.

وحذر مطار هيثرو أيضا من التأخير الناجم عن “مشكلة فنية” لدى أحد مزودي الخدمة.

ونصحت المطارات المتضررة الركاب الذين لديهم رحلة مقررة بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وقال مطار برلين في بيان على موقعه الإلكتروني “بسبب عطل فني في أحد مزودي الأنظمة عبر أوروبا، أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع”.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن المطار لم يتأثر بالهجوم.