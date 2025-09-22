بنك القاهرة عمان
علم فلسطين يزين مباراة برشلونة وخيتافي في الليغا

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:حاملا علم فلسطين وداعما لغزة، اقتحم مشجع أرضية ملعب مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني.
وفي الدقيقة الـ63 من مواجهة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وخلال هجمة خطيرة لأصحاب الأرض أسفرت عن هدف بتوقيع داني أولمو.
وبالتزامن مع الهجمة واحتفال لاعبي برشلونة بالهدف اقتحم الشاب ملعب المباراة وركض حاملا العلم الفلسطيني من الطرف البعيد للملعب ليخطف الأنظار وتنتشر صوره والفيديو على مواقع التواصل كالنار في الهشيم.
وواصل البرسا حامل اللقب صحوته بفوزه الكبير على ضيفه خيتافي 3-0، على ملعب يوهان كرويف المخصص لتمارينه بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة لإعادة افتتاح ملعبه “كامب نو” المجدد.
وفرض المهاجم الدولي فيران توريس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية الشوط الأول (15 و34) رافعا رصيده إلى 4 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين وبفارق هدف واحد خلف مهاجمي ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي المتصدر.
وأضاف داني أولمو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (62).


