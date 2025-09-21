أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

وطنا اليوم:ستكون الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، الأحد، نجمة الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، إذ تحضره، للمرة الأولى، لمواكبة عرض فيلم “كوتور” Couture للمخرجة الفرنسية أليس وينوكور، الساعي إلى الفوز بجائزة كونتشا دي أورو، أرفع مكافآت الحدث الإسباني.

وتدور أحداث “كوتور” خلال أسبوع الموضة في باريس، ويجمع 4 نساء يعشن تحولاً في حياتهن، من بينهن ماكسين التي تُجسّدها أنجلينا جولي.

وماكسين مخرجة أميركية في طور الطلاق، تكتشف أنها مريضة، وتبدأ علاقة غرامية مع رجل يتعاون معها مهنياً، يؤدي دوره الممثل الفرنسي لوي غاريل.

وسبق لأنجيلينا جولي البالغة 50 عاماً والحائزة جائزة أوسكار العام 1999 لأفضل ممثلة مساندة عن دورها في فيلم “غيرل، إنتيرابتد” Girl, Interrupted، أن عاشت تجربة قريبة من تلك التي تمر بها شخصيتها في “كوتور”. ففي العام 2013، خضعت لعملية استئصال الثديين، تلتها بعد عامين عملية جراحية لإزالة المبيضين، وقناتي فالوب للحد من الخطر المرتفع لأسباب وراثية لإصابتها بالسرطان الذي أودى بوالدتها وأفراد آخرين من عائلتها.

وحضرت إلى سان سيباستيان، السبت، الممثلة الفرنسية جولييت بينوش لمواكبة عرض من خارج المسابقة لأول فيلم من إخراجها بعنوان “إن- آي إن موشن” In-I in Motion، وهو شريط وثائقي عن جولة مسرحية لها العام 2007.

كذلك يحضر المهرجان الممثل الايرلندي كولين فاريل، والنجمة الأميركية جنيفر لورنس.

وتُمنح إحدى جوائز دونوستيا الفخرية للورنس (35 عاماً) الحائزة جائزة الأوسكار، العام 2013، عن دورها في فيلم “سيلفر لاينينغز بلايبوك” “Silver Linings Playbook”.

واستُحدِثَت جائزة دونوستيا العام 1986، وسبق أن نالها، على سبيل المثال لا الحصر، كلّ من: غريغوري بيك، ولورين باكال، وبيتي ديفيس، وآل باتشينو، وكيت بلانشيت، وبينوش نفسها